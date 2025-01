L’Hiopos Lleida obre demà (17.00) la segona volta rebent el Baskonia, un equip que Gerard Encuentra va qualificar com “un rival de màxima categoria, amb talents individuals que et poden resoldre els partits”. Per això, el tècnic de l’equip lleidatà té clar que el camí a seguir és el de l’última victòria contra Gran Canària (88-78). “Hem de sortir amb moltíssima energia des del primer minut, perquè s’ha demostrat que si comencem bé, som un equip molt més complicat”, va declarar.

“Per l’equip que som i la Lliga on som, no ens podem permetre el luxe de sortir a veure-les venir. Era una assignatura pendent, l’altre dia ho vam fer bé i espero que hàgim après per repetir-ho contra un rival com el Baskonia”, va afegir el tècnic lleidatà, que també va celebrar que “com a equip cada vegada ens entenem més i ens sentim més còmodes”.

De fet, va destacar que “hem detectat els nostres problemes més grans i tots hi posem de la nostra part per millorar. Anem en línia ascendent, perquè cada vegada anem més junts i sabem on trobar avantatges”, malgrat que va afegir que “tenim marge de millora i cal tenir els peus a terra, perquè això va de dinàmiques”.

L’entrenador va destacar la qualitat individual que té el Baskonia i va valorar que, encara que sigui desè a la classificació de l’ACB amb balanç negatiu (8-9), “és un rival d’Eurolliga, que va guanyar el Panathinaikos, el vigent campió i ahir va jugar a un gran nivell a la pista del Reial Madrid”. De fet, Encuentra va assegurar que “més enllà de tenir talents individuals espectaculars, tenen un físic d’un altre nivell, que és una de les coses que diferencia als equips d’Eurolliga”. A més, va fer referència a Markus Howard, que va decidir el partit a Vitòria (100-99) amb una gran actuació individual de 38 punts. “És boníssim i si té el dia, és molt complicat parar-lo”, va reconèixer. No obstant, va deixar clar que “ho intentarem, però si no apareix ell, poden fer-ho Moneke o Luwawu-Cabarrot. Per això hem de centrar-nos a fer les coses bé i que no ens anotin cistelles fàcils, que són les que fan mal de veritat”.

L’escorta Theo Maledon, autor de 18 punts, quinze dels quals abans del descans, va liderar l’ASVEL Villeurbanne que va frenar ahir (100-94) la ratxa de cinc victòries consecutives d’un Barça que va plantar cara en un partit igualat que es va decidir en els últims minuts; a causa de l’encert dels locals des del perímetre (12/29) i els errors no forçats blaugranes. El Barça va anar sempre a remolc malgrat que va arribar a empatar al final.

El Barcelona cau contra l’ASVEL Villeurbanne en un partit igualat