Gran remuntada!

El Vila-sana manté intactes les seues opcions a l’OK Lliga després de superar ahir per 7-3 el Manlleu. Va ser una victòria de gran valor ja que la va aconseguir davant d’un rival que fa tan sols una setmana es va imposar a les lleidatanes per 0-1 a la Champions, complicant el futur de les de Lluís Rodero a la màxima competició continental. Ho va fer en un partit en el qual, malgrat que va acabar golejant, va haver de remuntar un 0-3 encaixat en els sis primers minuts. Ambdós equips es tornaran a mesurar el pròxim 1 de febrer, en el que serà el tercer enfrontament en tres setmanes i que serà fonamental per al futur de les lleidatanes a la Champions League Women.

El Vila-sana afrontava el partit amb deures pendents després del pèssim partit de fa una setmana i va començar generant encara més dubtes dels que havia deixat el dissabte anterior. En un mal començament i davant la incredulitat de l’afició lleidatana, va veure com el Manlleu s’avançava amb un inquietant 0-3. Nara López va marcar el 0-1 en el minut 3 i va completar el seu hat-trick amb dos gols més en tan sols tres minuts. Va anotar el 0-2 al minut 4 i el 0-3 al 6, un resultat que complicava el partit a les jugadores que entrena Lluís Rodero, que necessitaven la victòria per no despenjar-se del cap de la taula, que ocupa el Gijón amb 36 punts. Amb les victòries d’ahir, Palau de Plegamans, Vila-sana i Fraga segueixen a tres punts de les asturianes.

En un escenari preocupant, però amb 44 minuts al davant, al primer bri d’esperança el va posar Ana Horche, que va marcar l’1-3 tot just servir de centre les del Pla d’Urgell (6’). El Vila-sana va millorar en defensa, es va atansar amb més freqüència a la porteria del Manlleu i va començar a generar ocasions, com una bona rematada de Luchi Agudo als deu minuts, encara que la pressa i la precipitació jugaven en contra seu.

Un gran rematada de Dana Antón va suposar el 2-3 en el minut 18 i això va significar una injecció de confiança per a l’equip local i obrir un mar de dubtes per a les visitants, que haurien pogut tornar a marcar al minut 22, encara que ho va evitar Anna Salvat amb una gran intervenció. A la recta final de la primera part el Vila-sana va buscar amb insistència l’empat i el va trobar amb un rematada de Luchi Agudo quan s’acabava la possessió (3-3, 23’). Era un gran resultat per encarar el camí de vestidors, però la mateixa jugadora va marcar tot seguit el 4-3 amb el qual es posava punt final a la primera part.

El Vila-sana havia fet el més difícil, però quedava rematar el treball a la segona part. L’equip de Rodero va millorar molt en aquest període, va concedir molt poc en defensa i en atac va mostrar capacitat letal per marcar. Luchi Agudo va firmar el seu hat-trick amb el 5-3 al minut 32 i, davant d’un Manlleu ja superat, Maria Porta va anotar el 6-3 al 40 i, després de fallar un penal al 42, Flor Felamini va tancar el marcador amb el 7-3 al 42. Ara falta recuperar opcions a la Champions davant d’aquest mateix rival dissabte vinent.

Rodero va destacar “la reacció de l’equip i la gran segona part”

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, no estava content amb els tres gols encaixats d’inici, però va destacar que “ens hem de quedar amb la reacció de l’equip. Evidentment no hem començat bé defensivament i és un tema que em preocupa, perquè ens hem d’adonar que quan defensem bé juguem molt bé i quan no, patim. En atac hem estat bé tot el partit però defensivament hem tingut minuts en els quals ens ha costat. Destaco la victòria, la reacció de l’equip i la gran segona part que ha fet tot l’equip”, va dir l’entrenador del Vila-sana. De l’inici del partit va valorar que “ha faltat responsabilitat defensiva individualment, hem tingut grans errors en defensa que ens han causat un 0-3 davant d’un equip que defensa molt bé i hem sabut capgirar el marcador, així que molt content per això”.Va celebrar el triomf perquè “per a nosaltres cada partit és importantíssim, venim de perdre contra elles, així que és un punt d’inflexió important”, va destacar Rodero.