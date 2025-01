Massa càstig per a un Artesa que va merèixer més

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Artesa va encaixar una voluminosa però immerescuda derrota (0-3) davant del Martinenc, un equip experimentat i amb molt ofici que va saber aprofitar les circumstàncies per emportar-se els tres punts amb més folgança de la que va merèixer. Els primers compassos del joc van transcórrer igualats. Al 27, l’àrbitre va assenyalar un penal contra l’Artesa de Segre que va significar el 0-1, transformat per Plazuelo, però que va ser precedit per una més que clara situació de fora de joc que l’àrbitre no va assenyalar. Tan sols dos minuts després, un altre fora de joc va ser ignorat per l’equip arbitral i la jugada va acabar amb el 0-2 del Martinenc, marcat per Suárez.

Ja a la segona part, l’Artesa va provar de reaccionar, va tenir més ocasions que el rival però la defensa del Martinenc i la bona actuació del seu porter van impedir marcar als locals. Al 68, un contraatac dels visitants va ser culminat per Baldeh amb el 0-3 definitiu.

El Balaguer va sumar la seua primera victòria de l’any al derrotar amb claredat el Turó Peira (3-0). Els de Josete, que venien de perdre a Manresa davant del Pirinaica (3-0) i d’empatar a casa amb el Sants (2-2) la setmana passada, van jugar un bon partit, especialment a la primera meitat. El duel es va iniciar amb un error defensiu del Balaguer que bé li hauria pogut costar un gol en contra, però Peguero, sol davant del davanter barceloní, va desbaratar la jugada atacant. I del possible 0-1 es va passar a l’1-0 amb una gran jugada de Bayona que va acabar als peus de Soldevila, que va marcar a plaer per inaugurar el marcador. El Balaguer va controlar bé el joc encara que el segon gol, que hauria donat tranquil·litat, es va resistir a arribar. Aleix l’hauria pogut aconseguir però el seu xut va impactar al travesser. La fèrria defensa visitant i el poc encert del Balaguer en l’última passada van portar el partit al descans amb avantatge mínim (1-0).

El Turó Peira va fer un pas al davant en la segona part i va posar en un compromís el Balaguer que, malgrat controlar la pilota, va patir amb el joc per les bandes d’un rival molt físic. La tranquil·litat va arribar al 70 amb el 2-0 marcat per Chiné al transformar un penal. Els visitants es van dedicar més a protestar i a fer dures entrades que a jugar. Al 83 un fort i col·locat xut de Chiné en una falta va significar el 3-0. L’entrenador local, Josete, es va mostrar satisfet per la victòria al final del partit: “Malgrat el 3-0 el matx no ha estat fàcil contra un rival gaire físic”, va dir.

El Juneda va aconseguir una important victòria en la seua visita al Parc (1-2). Aquest resultat li permet no despenjar-se de la lluita per evitar el descens de categoria. L’equip dirigit des de fa unes setmanes per Pau Barrufet va començar el partit una mica descentrat i va tardar uns quants minuts a entrar en joc. Al 31, una sacada de banda va acabar en un xut d’Ander que va significar l’1-0. Els locals van continuar pressionant però Roca, molt inspirat tota la tarda, va evitar que el Parc ampliés l’avantatge.

En la segona part, els canvis van assentar el joc del Juneda. Al minut 53 un penal comès sobre Masbernat va ser transformat per ell mateix en l’1-1. El Parc va reaccionar i va tenir tres clares ocasions a què Roca va respondre amb unes altres tres grans actuacions. Al minut 83, un altre penal favorable al Juneda va ser transformat novament per Masbernat en el definitiu 1-2 per tancar la victòria del Juneda.

El Borges va caure derrotat en la seua visita a un Singuerlín que es va mostrar superior en l’apartat físic i que va saber aprofitar millor les ocasions.

El partit va estar molt igualat en els primers minuts i bastant travat, amb moltes faltes i interrupcions en el joc. El Borges intentava jugar al camp del rival, que, per la seua part, provava de buscar l’esquena de la defensa lleidatana. Dos errors defensius gairebé consecutius van facilitar que primer Macarulla, al minut 26 i, cinc minuts després, Traoré marquessin els dos gols de l’equip local. El Borges va provar de reaccionar i abans del descans va estar a punt de retallar distàncies amb una rematada que es va estavellar al pal. A la segona part de l’encontre, un més que clar penal per demolició de Mòdol a l’àrea no va ser assenyalat. El Borges no va deixar d’intentar-ho, però sense tenir sort.