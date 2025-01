Venda preferent a socis del Hiopos Lleida de les entrades per al Madrid: preus entre 42 i 70 euros per als adults

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els abonats i les empreses col·laboradores de l’Hiopos Lleida tindran preferència a l’hora adquirir entrades per al pròxim partit al Barris Nord davant del Reial Madrid, vigent campió de Lliga. El club ha volgut premiar la fidelitat dels seus socis i de les firmes comercials perquè, malgrat que tenen el partit inclòs en l’abonament, poden adquirir un màxim de dos localitats per a aquest encontre de forma anticipada. La venda s'ha obert aquest dimarts i durarà fins dijous dia 30, ja que a partir de divendres s’obrirà al públic en general. Es posaran a la venda entorn d’un miler d’entrades, que es podran adquirir a través del web del club o a les oficines del pavelló.

Els preus

Pel que fa als preus, ja que es tracta d’un partit de categoria A, son molt semblants als que es van fixar en el duel contra el Barcelona. Aquests son els preus per als aficionats adults:

Fons: 42 euros

Principal: 60 euros

Principal superior: 50 euros

Lateral: 60 euros

Corva: 50 euros

Cantonada: 45 euros

Cantonada superior: 45 euros

Fila 0: 300 euros (esgotada)

Principal 4-6: 70 euros (esgotada)

Fons superior: 42 euros

Estadístiques

D’altra banda, en l’aspecte estadístic l’Hiopos Lleida es manté en el Top 5 en tres disciplines, la de rebots ofensius, amb la quarta posició amb 11,2 captures de mitjana; la de recuperacions, en què és cinquè amb 10; i en triples anotats, amb 10 de mitjana. En clau negativa, continua sent el tercer equip que més faltes comet, amb gairebé 24 per partit, i el quart que més pilotes perd, amb 14, fruit del joc ràpid i agressiu. A nivell individual, el jugador més ben classificat és Thomas Bropleh, el sisè que més triples anota per partit amb 2,4.