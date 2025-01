El filial del Balàfia Volei lluitarà per l'ascens a la Segona Catalana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El segon equip sènior del Balàfia Vòlei lluitarà per l’ascens a Segona Catalana, després que el cap de setmana passat s’imposés per 3-1 al líder del seu grup de Tercera, el CV Sant Pere i Sant Pau. Amb aquesta victòria, l’equip que entrena Juanjo Martínez ha quedat enquadrat en el grup de Promoció C, en el qual estarà acompanyat per Acadèmia Voleibol Barcelona B, la CE Futsal Tortosa 2014, Torredembarra B, Sant Pere Percador i Vòlei Vilassar. El CTI Balàfia Vòlei començarà la fase a casa, rebent al Juanjo Garra el Torredembarra B el pròxim 8 de febrer.

Sergi Mirada, director esportiu del club, a més d’entrenador del primer equip, el Rodi Balàfia Vòlei, explicava que “estem molt contents que el segon equip pugui disputar la fase d’ascens. L’objectiu és pujar”, afirmava. “Per al nostre projecte esportiu és interessant que el segon equip pugui estar al més a prop possible del primer, quant a categoria. És la manera que per als nostres jugadors joves, juvenils i júniors, el salt al primer equip no sigui tan gran.”

El director tècnic considera vital l’ascens, perquè els joves estiguin més a prop del primer equip sènior

En aquesta fase, afegeix Mirada, “el primer de cada un dels quatre grups de promoció ascendirà directament, mentre que el segon i el tercer disputaran una nova fase d’ascens”.

Actualment, aquest segon equip del club està format totalment per jugadors de categoria sènior, fonamentalment joves encara que també amb alguns amb més experiència, malgrat que la idea del club, especialment si aconsegueixen l’ascens, afegeix Mirada, és que “puguin integrar-se tant jugadors de categoria júnior com juvenils per guanyar experiència”.