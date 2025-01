Carles Puyol vestirà la samarreta del Barcelona equatorià en la seua 'Nit Groga'

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exfutbolista del Barcelona Carles Puyol es vestirà la samarreta del Barcelona equatorià per participar en la seua tradicional 'Nit Groga', la festa de presentació de l’equip de Guayaquil per a aquesta nova temporada, que celebra el seu centenari.

El lleidatà va anunciar a les seues xarxes socials que es troba "rumb a Guayaquil" per ser l’estrella internacional convidada a la 'Nit Groga', una gran festa del club groc que se celebrarà a l'Estadio Monumental Banco Pichincha per donar inici a les festivitats dels cent anys de l’equip.

L’afició barcelonista espera que el campió mundial amb Espanya el 2010 pugui intervenir en el partit amistós que el Barcelona disputarà contra l’Emelec, el seu etern rival, per protagonitzar un nova edició del denominat Clàssic de la Drassana.

L’exjugador de la Pobla de Segur es trobarà a les files del Barcelona equatorià amb Felipe Caicedo, l’experimentat golejador de l’Equador que es va enrolar aquest any a les files del Barcelona, l’equip dels seus amors, després de a prop d’any i mig allunyat dels camps.

D’aquesta forma, Puyol se suma a la llista de llegendes del futbol mundial que han participat en la 'Nit Groga' del Barcelona, on prèviament també van jugar, una vegada retirats del futbol professional, Ronaldinho, Diego Forlán, Kaká, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Javier Macherano, Carlos Tévez i Sergio 'Kun' Auguri.

L’exfutbolista català ja va estar l’any passat a l’Equador com a part d'una gira del trofeu de la Lliga de Campions al costat de l’argentí Mascherano, que va convidar Puyol a ser part de la 'Nit Groga'.

En principi, segons mitjans locals, l’estrella internacional convidada per a la 'Nit Groga' d’aquest any anava a ser l’italià Francesco Totti, campió mundial el 2006 amb Itàlia, però la seua participació aparentment no es va concretar i al seu lloc van assolir un acord amb Puyol.