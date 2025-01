Febre per l’Hiopos Lleida - Real Madrid al Barris Nord, amb gairebé totes les entrades venudes a falta d’una setmana

Publicat per SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit que enfrontarà el pròximo 9 de febrer l’Hiopos Lleida contra el Real Madrid a l'Espai Fruita Barris Nord ha despertat tant interès com el duel contra el Barça en l’estrena de l’equip a l’ACB. De fet, com en aquella ocasió, quan fins i tot falta tota una setmana per al partit, les entrades estan pràcticament totes venudes. A primera hora de la tarda d’aquest divendres queden lliures només un centenar de localitats, amb 9 zones del pavelló completament exhaurides.

El Força Lleida va obrir la venda per al partit de l’Hiopos contra el Real Madrid dimarts passat i ho va fer només per a abonats i empreses per premiar la seua fidelitat, davant de la previsió que, com ha succeït, les entrades s’esgotessin ràpidament en obrir la venda al públic en general.

Els preus de les entrades per als aficionats adults van dels 42 euros als 300 de la zona 0. A primera hora de la tarda d’aquest divendres només queden seients en una de les cantonades i a les cantonades de la grada superior, el 'dragon khan’, amb un preu de 45 euros.

Abans de rebre al Real Madrid, líder en la classificació, l’Hiopos Lleida visita la pista del Surne Bilbao aquest diumenge, en un duel davant d’un rival directe en la lluita per la salvació. Els d’Encuentra van aconseguir la victòria a casa en la primera volta i ara s’enfrontaran al Bilbao a domicili “amb la mateixa idea que en els últims partits", segons el tècnic, que afegeix que “l’equip va millorant i amb molta humilitat, perquè sabem que a la pista del Bilbao ells surten amb moltíssima força. Són un equip que porta molts anys a la lliga".