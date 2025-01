Zapater deixarà el Llista al final de Lliga per anar al Noia

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Martí Zapater no continuarà la pròxima temporada defensant la porteria del Pons Lleida. El porter de Vilanova i la Geltrú, de 27 anys i que compleix la segona campanya al club llistat, on va arribar procedent del Reus Deportiu, ja té un acord tancat amb el Noia Freixenet. La seua sortida ve motivada pel transvasament de l’exllistat Martí Serra del Liceo al Calafell, que ha provocat un efecte dòmino que ha portat el porter del Noia, Blai Roca, al quadre gallec, obligant el conjunt de Sant Sadurní a fitxar Martí Zapater.

El Pons Lleida ja ha començat a buscar un substitut de garanties que pugui rivalitzar amb l’andalús Javi Sánchez, que té contracte en vigor per a la pròxima temporada, ja que el tècnic Edu Amat vol continuar tenint dos porters de primer nivell que puguin alternar-se en la titularitat, com ha fet des que es va fer càrrec de la banqueta llistada la passada temporada. De moment té fins a cinc opcions sobre la taula, entre les quals la del lleidatà Xavier Bosch, que està fent una gran temporada a l’Alpicat, al marge d’Arnau Martínez, del Caldes i format al planter del FC Barcelona

El portuguès podria tornar al seu país i l’argentí té una gran oferta del Calafell

D’altra banda, Nuno Paiva i Nico Ojeda, que acaben contracte aquesta temporada, podrien abandonar també l’entitat. El portuguès voldria tornar al seu país per temes personals, però les ofertes que ha rebut fins ara no el convencen i, tret que rebés una suculenta proposta d’algun club d’OK Lliga –el Calafell el té en el seu punt de mira–, es quedaria una campanya més a Lleida.

En el cas de l’argentí, el club tarragoní li ha fet una gran oferta que dobla el que cobra actualment al Llista, però encara no ha pres una decisió.

D’altra banda, pel que fa a Fran Torres, que està cedit pel Liceo, la intenció del jugador és seguir, però el seu club vol que el Llista es faci càrrec de tota la fitxa, cosa que veu completament inviable.