Duel per la permanència

Publicat per Sergi Caufapé Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida visita avui (17.00) el Bilbao en un duel directe per la permanència a la Lliga ACB, ja que ambdós estan empatats a la part baixa de la classificació amb 6 victòries, amb un escàs marge sobre els llocs de descens. Gerard Encuentra, que es mesura des de les banquetes al també lleidatà Jaume Ponsarnau, recupera per a l’important partit Hasbrouck, absent en els últims tres duels per lesió, de manera que per primera vegada haurà de descartar un jugador de la convocatòria, encara que el tècnic va assenyalar divendres que no ho tenien decidit.

Els lleidatans, després d’una dolorosa derrota al Barris Nord davant del Baskonia (74-78), es mesuren a un rival que n’acumula quatre de seguides a la Lliga –Tenerife, Unicaja, Barça i Breogán– i que també va perdre el seu últim duel de la Europe Cup a la pista del Cholet (82-75). Tanmateix, Encuentra va advertir que el Bilbao no serà el mateix equip que a la primera volta, quan l’Hiopos Lleida es va imposar per un còmode 84-66. “A casa surten amb molta força i hem de ser capaços de posar un nivell físic i mental alt per competir. Després hi haurà petits detalls que decantaran la balança cap a un costat o un altre. No crec que sigui com el partit que vam viure al Barris Nord, tant de bo que així fos”, va dir Encuentra. “Espero un partit amb el mateix pla per part d’ambdós equips, però amb unes dinàmiques diferents. Cada partit és una història. Pots plantejar alguna cosa i mai saps si el que has plantejat sortirà bé, si ells et defensaran així o no”, va afegir el tècnic de l’Hiopos. El conjunt de Gerard Encuentra vol acabar a Bilbao amb la seua mala dinàmica lluny del Barris Nord, on no guanya des del 27 d’octubre. Des d’aleshores, sis sortides sense premi. Davant, un rival que ha sumat com a local 4 de les seues 6 victòries, sent el seu últim resultat al Bilbao Arena una ajustada derrota davant l’Unicaja (81-86).

El Bilbao encadena quatre derrotes en Lliga i també va perdre el seu últim duel a Europa davant del Cholet

Per la seua part, Jaume Ponsarnau va manifestar que “sempre hi ha partits que es converteixen en més importants i aquest ho és. Ho sabem i caldrà trobar moltes coses bones en el nostre joc. Hi ha paràmetres estadístics que indiquen que som un molt bon equip en aquesta Lliga. El que passa és que en possessions determinants de partit no hem estat tan bon equip. Això s’ha notat en un rebot, en aquell tir de 3 que et fiquen i que tu no fiques, en aquell tir lliure que no fiques.. Al final, això és el que marca que ara estiguem en una posició de molt respecte i responsabilitat. Espero que es creï una atmosfera difícil per al rival, com ens hem trobat últimament. Tot comença pel que fem a la pista, però el que ens pugui ajudar la nostra gent serà importantíssim. Ara és un moment en què tothom s’hi juga molt i en què les aficions juguen”, va assegurar el tècnic abans del duel d’avui.

Un únic precedent amb derrota a la LEB

L’Hiopos Lleida visita avui per segona vegada en la seua història el Bilbao Arena, ja que ambdós equips van coincidir a la LEB Or la temporada 2018-19. En l’únic partit dels lleidatans a Miribilla van sumar una clara derrota (81-70), amb 18 punts de Sergi Quintela, ara a les files de l’Obradoiro. Pels locals va destacar Ben Lammers, que actualment juga a l’Andorra. Aquella temporada, el Bilbao va tornar a la Lliga ACB a través dels play-offs i el Força Lleida va acabar en onzena posició.

Andorra i Granada sumen el seu sisè triomf

L’Andorra va sumar ahir el seu sisè triomf de la temporada al guanyar el València (86-84) amb un triple de Harding en els últims compassos del partit i el Granada també es va imposar al Girona (78-74), assolint els sis de l’equip de Moncho Fernández, Hiopos Lleida i Bilbao. L’UCAM Múrcia va guanyar a la pista del Saragossa (79-88) i ambdós estan amb 9 victòries. Per la seua part, el Corunya continua com a cuer de la Lliga al perdre a la seua pista davant del Gran Canària per 90-98.