Pas endavant del Vila-sana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va superar amb nota el dur examen que tenia ahir a la pista del Manlleu (0-1) i va sumar tres punts d’or que el mantenen viu a la WSE Champions League Women, en què ara torna a dependre de si mateix per tornar a la Final Four per tercera vegada consecutiva. Va tenir el control del matx, va crear més ocasions que el seu rival i va merèixer un marcador més ampli en un duel en el qual Anna Salvat va firmar una altra gran actuació i en va mantenir la porteria a zero.

En el tercer xoc consecutiu entre barcelonines i lleidatanes, la victòria va somriure de nou a l’equip que entrena Lluís Rodero, que va salvar una situació escassa. Fa dos setmanes, també en partit de Champions, el Manlleu va guanyar 0-1 al Pla d’Urgell amb un gol a l’últim segon, comprometent les opcions europees del Vila-sana. La setmana passada es va treure l’espina a la Lliga (7-3), en un altre duel en el qual no tenia marge d’error, i ahir va sumar una victòria de gran importància, que el manté amb totes les opcions per tornar a estar entre les quatre millors d’Europa, la qual cosa haurà de ratificar en les dos últimes jornades d’aquesta fase de grups, davant de Palau de Plegamans el dia 15 i el Fraga, el 8 de març.

Conscients del que s’hi jugaven, les jugadores del Vila-sana van sortir a buscar el partit des del primer minut. Seues van ser les primeres ocasions, com una rematada de Victòria Porta passat el primer minut o un altre d’Ana Horche al 5.

L’equip freqüentava l’àrea local, però no trobava pas un cop guanyador, mentre que en defensa passava per conflictes puntuals, protegit en última instància una vegada més per Anna Salvat.

La millor ocasió per al Vila-sana va arribar en el minut 13, quan els àrbitres van assenyalar un penal a favor, però Victòria Porta no va aconseguir transformar-lo. Abans d’arribar al descans va disposar de diverses ocasions més, especialment de Luchi Agudo (18’) i Victòria Porta (20’), mentre que la millor per al Manlleu la va tenir Nara López el 23.

El Vila-sana va començar també amb força a la segona part i molt aviat va tenir la seua ocasió Gimena Gómez. L’argentina, molt activa com és habitual en ella, ho va provar també sense fortuna al 31 i al 32. Luchi va disposar d’una altra bona oportunitat en el 35.

El matx seguia sense gols i el Manlleu va disposar d’un penal en el minut 37, que Salvat va aturar a Joana Comas. El premi per al Vila-sana va arribar amb el gol de Luchi Agudo en el 44, que donava la victòria i tres punts d’un enorme valor.

“Ha estat una victòria molt treballada”, explicava després del matx l’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, que no ocultava que “són tres punts importantíssims”. Afegia que “en defensa hi ha hagut moments puntuals a la primera part en què hem patit, però hem tingut moltes més ocasions que elles, hem dominat el joc, així que el resultat em sap a poc”.

Sobre la importància del triomf, va comentar que “seguim vius a la competició i ara cal continuar fent passos endavant” i sobre si la classificació per a la Final Four passa per guanyar els dos pròxims encontres davant de Palau de Plegamans i Fraga, va comentar que “ja es veurà si cal guanyar els dos partits o un, però en qualsevol pas aquest equip ho pot fer. Ara només podem pensar a guanyar el següent, a Palau de Plegamans, i ja sabem per experiència que és una competició en què cal anar partit a partit”.

Sobre el complicat mes de gener que ha hagut de superar el Vila-sana, va comentar que “m’hauria agradat sortir millor d’aquest mes difícil, però no estic descontent. Continuem vius a la Lliga i a la Champions”.