El Juneda deixa de ser cuer després de vèncer el Vallbona

El Balaguer va caure derrotat en la visita al Martinenc (3-0). Els barcelonins, qui el Balaguer havia derrotat al Municipal en el partit de la primera volta, mantenen el liderat amb solidesa, havent-se imposat als seus rivals en 14 de les 17 jornades que porten de competició.

El Balaguer va començar millor i Nabil Jadiri va avisar amb un fort xut des de la frontal que va sortir lleugerament desviat. La reacció local va implicar tres ocasions de perill que Peguero i la defensa es van encarregar d’aturar. Poc abans del descans el Martinenc va tenir dos bones oportunitats més, però de nou Peguero va evitar que la pilota entrés a la seua porteria.

A l’inici de la segona part Nabil Jadiri a punt va estar de batre Casamayor, que va acabar aturant. Al minut 57, de nou Peguero va evitar el gol local amb una gran actuació en un contra un davant de González. Al minut 58 va arribar l’1-0 marcat per Suárez. El Balaguer, que no va abaixar els braços, va tenir una bona ocasió a continuació per empatar, però la bona defensa del Martinenc va acabar evitant-ho. Aragonés va fer el 2-0 al minut 73 deixant el partit molt favorable per a un Martinenc que va jugar un matx molt seriós durant els 90 minuts. Amb el temps ja complert i en l’afegit pel col·legiat, una desafortunada jugada de la defensa del Balaguer va acabar amb el gol en pròpia porta d’Álvarez, quan tot just havia entrat al camp, i va tancar així el marcador (0-3).

El Balaguer tornarà a viatjar diumenge vinent per visitar el camp de la Guineueta.

El Juneda va aconseguir una treballada victòria sobre el Vallbona (2-0). Gràcies a aquest resultat els de Pau Barrufet surten de la cua de la classificació del Grup II de Primera Catalana i ara són quinzens, amb 11 punts, dos per sobre del Guineueta, que ara és l’últim classificat.

Els dos equips van començar molt concentrats i conscients de la necessitat de punts. El Juneda va avisar al minut 12 amb un xut de Masbernat que va fer lluir Vidiella. Al minut 14 una altra rematada de Masbernat va estar a punt de convertir-se en el primer gol local, però el porter el va rebutjar a córner. Al 21 una jugada al centre del camp del Juneda va acabar amb una passada llarga de Cabal que va arribar a Adam, que va batre Vidiella de rematada creuada (1-0). El Vallbona va tenir dos ocasions als minuts 30 i 40, en dos accions de Sánchez i Martínez, però en les dos el porter local, Roca, va estar molt encertat per descartar el perill.

Ja a la segona part, el Juneda va continuar tenint el control del partit. Al minut 52 Cusiné va enviar al pal una rematada de cap. Rodríguez va marcar el 2-0 al 60, en una altra bona passada de Cabal que el va habilitar per batre de xut creuat Vidiella. L’expulsió d’Adam per doble amonestació va restar força al Juneda. Malgrat la inferioritat els locals van estar a punt d’aconseguir un tercer gol en un contraatac que va deixar sol Masbernat davant del porter visitant però la vaselina d’aquest es va estavellar al travesser. El Vallbona va disposar d’un penal a favor al 86 per reduir distàncies però Roca va aturar el xut de Zurinaga.

En el temps afegit, el Vallbona va tenir unes altres dos oportunitats, però de nou Roca va estar molt inspirat per conjurar el perill.