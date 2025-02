L'AEM presenta candidatura guanyant el Real Madrid B

Intensitat i efectivitat. Aquesta era la recepta que havia d’aplicar l’AEM per fer mal al potent i talentós Reial Madrid B i ho va aconseguir a la perfecció, especialment en el primer temps, per encarrilar un triomf que, com sempre, va patir per lligar (2-1).

Un gol de Marina en el minut 5 i un altre d’Evelyn, assistent del primer, des del punt de penal, van donar una còmoda renda a l’AEM en un primer temps molt intel·ligent de les lleidatanes, que, paradoxalment, només van perdre el control quan es van quedar amb una més per l’expulsió d’Amaya en el minut 73. A partir de llavors, va regnar el descontrol i el rival va retallar distàncies en el 90 amb un magnífic gol de Naiara (2-1).

No obstant, el Madrid es va quedar sense temps i l’AEM va segellar un triomf de prestigi, davant d’un rival que no havia perdut en els seus últims cinc partits –amb 13 de 15 punts possibles–, per presentar-se com un ferm candidat al play-off, ja que, a més de superar el Madrid B a la taula, tanca la promoció a sisena plaça, ara amb cinc punts de renda sobre l’Osasuna, el primer equip fora.

El conjunt lleidatà afrontava un matx més important del que podia semblar, més encara amb la visita del Barça de dimecres en l’horitzó. Era així perquè, a banda de ser un duel directe, el conjunt lleidatà arrancava el xoc només quatre punts sobre el descens malgrat estar en play-off. Però l’AEM no va oferir dubtes i va veure premiada la seua gran arrancada, amb una pressió molt precisa, amb l’1-0 en el minut 5. Va ser en la tercera onada d’un atac per la dreta, on Evelyn va ser un maldecap, quan la canària va recollir un rebot, es va pausar i va assistir perquè Marina anotés l’1-0.

Si el Madrid ja sortia amb la intenció de dominar la possessió, a partir de llavors gairebé la va monopolitzar, encara que sense trobar les jugadores ofensives de talent. El conjunt lleidatà esperava per estrènyer quan sabia que podia fer mal i d’aquesta manera va generar una altra ocasió de Gestera al 25, que va provar de sorprendre amb un tret al segon pal des del vèrtex dret de l’àrea que, al 40, va replicar Evelyn. Tanmateix, aquesta va topar amb el travesser, que va impedir el seu doblet, ja que havia convertit el 2-0 minuts abans. Va ser en un penal per unes mans estúpides de Sara Martín, que la canària va convertir amb un potent tret (2-0). Amb unes sensacions immillorables, l’AEM se’n va anar al descans, després del qual el Madrid es va llançar a l’atac, canviant a un sistema de tres defenses des del seu 4-3-3 inicial. El filial madridista acumulava jugadores en atac, però no generava perill ni feia la sensació d’estar a prop de fer-ho més enllà d’una rematada desviada de Bibiana, després d’un altre avís de Gestera en el 48. El conjunt lleidatà va provar d’aprofitar els espais i, en un contraatac, Evelyn va ser agafada per la samarreta per Amaya quan arrancava des del centre del camp. L’àrbitra va considerar que la madridista era l’última defensa i la va expulsar amb una roja rigorosa, cosa que complicava les opcions del Madrid B, malgrat que va acabar provocant l’efecte contrari. Amb el cansament fent efecte, el conjunt lleidatà no va saber gestionar la situació de superioritat i l’últim quart d’hora va ser l’únic amb sensació de setge a la porteria de Laura Martí, encara que això tampoc es va traduir en ocasions clares. El Madrid només va trobar el gol en una obra d’art de Naiara, que va batre Laura Martí amb una brillant puntada des de 30 metres, que va ser validada com a gol amb suspens després de tocar al travesser i botar dins de la porteria. Era el 90 i el conjunt lleidatà, en què va debutar Marilén Delgado en el tram final, es va dedicar a resistir en l’afegit per frenar la ratxa del rival i mostrar poder en la categoria.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va definir la victòria com a “importantíssima” i va afegir que “els partits de casa són molt importants i hem de fer-nos fortes aquí al Recasens”. “Tot s’està igualant molt, per dalt i per baix, i guanyar a casa és molt important, perquè tothom s’està deixant molts punts i ara aquest triomf dona tranquil·litat”, va desenvolupar el tècnic, que va lloar que “teníem clara la idea per fer mal al rival i les jugadores han aplicat el pla de partit a la perfecció”.

Tanmateix, i malgrat mostrar-se “molt content per la victòria”, va criticar que “ens ha faltat una mica de tranquil·litat per trobar Evelyn en zona de mitja punta amb més precisió, perquè era un partit per sentenciar-lo abans. El 2-0 és un resultat enganyós i que, com ha passat, se’t pot complicar amb una jugada aïllada”.

“Amb una jugadora més i l’avantatge, inconscientment et relaxes. Ens quedàvem amb les jugadores de dalt despenjades i si no les trobes per penalitzar el rival ja que toca patir”, va sentenciar el tècnic, que va acabar dient que “el partit davant del Barça és per disfrutar, però sobretot pensant en diumenge”.

Per la seua part, Evelyn Acosta va declarar que “els tres punts a casa tenen més bon gust i són el resultat del bon treball que hem fet”. “Hem mantingut la intensitat fins al final i llàstima el seu gol perquè volíem mantenir la porteria a zero”, va dir l’autora del 2-0, que va reconèixer que “la seua expulsió és una mica rigorosa”.