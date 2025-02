L'Alpicat, sense opció a Reus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleidanet Alpicat tenia ahir un repte majúscul davant del Reus Deportiu, tercer classificat de l’OK Lliga, al Palau d’Esports de Reus, una pista molt complicada en la qual només el Barça, amb una victòria (1-2), i el Pons Lleida, amb un empat (2-2), han aconseguit treure algun resultat positiu.

Els lleidatans no van poder fer res davant un Reus superior que es va imposar per 5-3 en un matx en el qual els lleidatans van anotar els seus tres gols en els últims cinc minuts del segon temps i al qual, malgrat l’ampli avantatge que van aconseguir els del Baix Camp (5-0), mai van perdre la cara. El xoc va començar molt favorable per als reusencs, que en el minut 9 van aconseguir assestar el primer cop a l’Alpicat després que Marc Julià recuperés una bola al seu propi camp i habilités Guillem Jansà, que lliure de marca va aconseguir vèncer Xavier Bosch per obrir el marcador amb un potent tret (1-0). Després del gol el joc es va igualar, però als del Segrià els va costar molt trobar fissures en la defensa roig-i-negra.

Tot i així, en el minut 15, els lleidatans van embastar un gran contraatac que Munné, sol davant del porter del Reus, no va ser capaç de materialitzar. A partir d’aquesta ocasió, es va obrir un període d’anades i vingudes en el qual cap dels dos equips era capaç de convertir les ocasions en gols, fins que Marc Julià, del Reus, va anotar el segon gol al realitzar una bona jugada individual que deixava molt tocats els de Jordi Sito Expósito quan semblava que en qualsevol moment es podrien reenganxar al partit (2-0). Al tall del descans, el Reus va tenir un parell d’oportunitats per sentenciar el marcador, però els lleidatans van aconseguir sobreviure i arribar al descans amb possibilitats de poder reaccionar en el segon temps.

Tanmateix, res més lluny de la realitat, ja que els de Jordi Garcia van aprofitar una falta d’entesa entre la defensa lleidatana per anotar el 3-0 en el minut 9 del segon temps, obra del capità, Joan Salvat. Amb el tercer gol del Reus pujant al marcador, l’Alpicat va passar el seu pitjor moment, ja que es va veure absolutament superat pel seu rival.

Un minut després del 3-0, el mateix protagonista, Salvat, va anotar el seu segon gol gràcies a una magnífica passada de Pol Martínez que el va deixar completament sol (4-0).

Malgrat l’ampli avantatge, els del Baix Camp no van afluixar el ritme i Martí Casas va anotar el cinquè gol de falta directa que va col·locar el 5-0 al marcador i augurava una golejada molt dura.

Tot i així, l’Alpicat, tirant de caràcter, va poder marcar el 5-1 en el minut 20, obra de Joan Ramon Serret, i obrir la veda per maquillar el marcador. En els minuts posteriors, Iago Vázquez, amb un tret llunyà, va anotar el segon gol lleidatà de la tarda i reduïa distàncies a falta de tres minuts per acabar el matx.

Malgrat els pocs minuts que hi havia al davant, els de Sito Expósito van continuar apretant i un altre gol de Iago Vázquez va establir el 5-3 definitiu que, malgrat no donar cap punt als lleidatans, els va permetre tornar a Alpicat amb millor sabor de boca. Després d’aquesta derrota, el Lleidanet Alpicat no va poder prolongar les bones sensacions que va deixar en la victòria per 5-3 davant del Digitecnic CPV Capital del Vi i afrontarà els seus pròxims compromisos col·locat en la desena posició amb 15 punts.

D’aquesta manera, els lleidatans, que es troben dos posicions per sobre del descens, afrontaran en el seu pròxim partit un duel clau, ja que s’enfrontaran al Voltregà, dotzè classificat. El duel es disputarà el miercoles 12 de febrer, ja que el cap de setmana el Voltregà es mesurarà a l’SC Tomar portugues a la Copa World Skate Europe.

El tècnic del Lleidanet Alpicat va destacar, després de la derrota de l’equip lleidatà davant del Reus Deportiu per 5-3 al Palau d’Esports, que “hem disputat un partit que sabíem que seria molt complicat en el qual ens hem trobat un Reus molt agressiu i amb les idees molt clares des del principi”.

Expósito també va apuntar que “a la segona meitat ens ha passat el mateix que en l’inici de la primera i ens hem tornat a trobar un Reus que ha sortit molt fort”.

Malgrat la derrota, el tècnic de l’Alpicat va explicar que el seu equip va ser competitiu i que el segon gol dels vermell-i-negres, que va pujar al marcador al tall del descans, va arribar “quan no estava passant gran cosa”.

Sobre l’actuació del conjunt lleidatà, Sito va remarcar que “ens tocarà corregir diferents coses. L’Alpicat sempre ha donat la cara i ha competit en tots els partits que ha jugat, però avui en els moments que el Reus ens passava per sobre ho feia amb molta contundència”, va afegir l’entrenador de Capellades.

Malgrat la derrota, els del Segrià van aconseguir anotar tres gols en els últims minuts que els va permetre maquillar el resultat i Expósito va assegurar que “per moments l’equip ha patit per sortir golejat de Reus, però hem retocat certes coses que ens han permès anotar els gols al final, els quals són d’agrair i podran donar confiança als jugadors”.