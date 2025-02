Araujo diu que ara sí que se sent valorat al renovar amb el Barcelona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ronald Araujo va assegurar ahir que “ara” sí que se sent “valorat” al Barcelona, amb un nou contracte fins a l’any 2031 que espera complir i sent peça important a l’equip de Hansi Flick, que demà afronta els quarts de final de la Copa del Rei a Mestalla, abans del duel de lliga contra el Sevilla al Sánchez-Pizjuán.

“Hem fet un gran treball tots i ara em sento valorat, això és l’important. Jo sempre he tingut clar que volia quedar-me. Soc important en aquest equip i estic content per seguir-hi molts anys”, va explicar en la clausura de la 19a edició de Relats Solidaris, llibre solidari escrit per diversos periodistes esportius de Barcelona.

Va afegir que estava “molt tranquil” amb la seua renovació. “Estic content per com s’han donat les coses, amb la renovació. Sempre he demostrat com d’important que és per a mi ser aquí. Sempre donaré la vida per aquest club. Content per seguir molts anys més aquí, i es veu reflectit amb els anys de contracte, fins al 2031”, va insistir.

Sobre la situació del Barça no va dubtar a assegurar que estan “molt bé”. “Tenim un equip bonic amb gent jove i amb talent. Estem il·lusionats. Ara ve el millor moment, però estem convençuts i creiem en el treball de l’equip. Ara no tenim marge d’error i estem preparats”, va valorar.

Va afegir que l’“objectiu clar” de l’equip és “guanyar la Lliga” i es va mostrar convençut que aconseguir-ho encara és possible, perquè “queden moltíssims punts i encara hi ha chance per poder-ho fer”.

D’altra banda, el Barcelona va anunciar ahir que el partit entre el Barça Femení i el Reial Madrid de la jornada 23 de la Lliga F, previst per al cap de setmana del 22 i 23 de març, es disputarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, que podria acollir també uns dies després el duel de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina. El clàssic femení ja es va jugar la passada temporada a Montjuïc.

L’Atlètic goleja el Getafe (5-0) i és el primer semifinalista

Amb un doblet de Giuliano Simeone i els gols de Samu Lino, Ángel Correa i Alexander Sørloth, l’Atlètic de Madrid va guanyar 5-0 el Getafe i es va classificar per a les semifinals de la Copa del Rei. Giuliano va obrir el marcador al minut 8 al rematar a la xarxa una centrada de Javi Galán. Al 17, va enganxar amb la dreta dins de l’àrea una passada de Rodrigo De Paul i ja al 42, Lino va anotar el 3-0. A la segona, al minut 78, Ángel Correa va fer el 4-0 i Sörloth va tancar la golejada amb el 5-0 al minut 86.