De la Fuente declara amb contradiccions al jutge

L’interrogatori com a testimoni al seleccionador Luis de la Fuente va donar lloc a diversos moments de tensió i xocs entre la fiscal Marta Durántez i el jutge, que va advertir les parts que si veuen indicis que el tècnic havia mentit, actuïn: “Querellin-se si consideren que menteix en judici”.

La tinenta fiscal de l’Audiència Nacional, Marta Durántez, va posar en relleu algunes contradiccions observades en la testifical deixada ahir pel seleccionador en el judici que asseu a la banqueta l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales i tres exdirectius pel petó que el primer va fer a Jenni Hermoso després de la final del Mundial el 2023.

Fonts fiscals van dir a EFE que serà al final del judici, una vegada practicada tota la prova, quan el ministeri públic decideixi si sol·licita emprendre accions sobre això, perquè el moment processal per demanar deducció de fals testimoni és quan s’eleven a definitives les conclusions.

Luis de la Fuente va negar haver estat present en la reunió que es va fer el 23 d’agost del 2023 al despatx de Rubiales per gestionar els fets ocorreguts, en la qual diversos testimonis sí que l’han ubicat, com així ho ha fet constar la fiscal. “Senyora fiscal, la gent diu el que diu; ell diu el que diu”, va interrompre el jutge José Manuel Fernández-Prieto. “Senyoria, existeix també el fals testimoni”, va advertir Durántez.

“El que no es pot pretendre és que en el judici posem un focus al testimoni perquè digui el que vulgui”, va reprendre el magistrat, i la fiscal va fer referència a “la rellevància que té que els testimonis en un judici diguin la veritat”, davant de la qual cosa el jutge va dir: “Querelli’s contra el testimoni però continuem el judici.”

Durant l’interrogatori dirigit per l’advocat de Jenni Hermoso, el jutge va reiterar: “(De la Fuente) és un testimoni que porta 10 minuts dient que no sap res, i ens hem entossudit a dir que és mentider. Continuem. Que no dic que no ho sigui, que no ho sé, però querellin-se si consideren que menteix en judici.” Hi va haver diverses enganxades, no només amb la fiscal, també amb diversos testimonis, als quals el jutge va cridar l’atenció pel to de les seues intervencions.