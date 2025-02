Lleida acollirà un torneig per captar jugadors

La capital del Segrià acollirà entre el 26 i el 30 de juny el denominat Mundialet Draft, un torneig de captació de jugadors que comptarà amb la participació de 24 equips, a tall de seleccions de cada país, amb els únics requisits que estigui federat i que hagi nascut el 2006 i abans d’aquesta data. Durant la competició, que es disputarà entre els camps de la UE Balàfia i l’Atlètic Segre, seran observats per directors esportius, scoutings i agents de futbolistes donant-los la possibilitat que puguin fitxar per clubs de categoria més alts que als que pertanyen.

La iniciativa va sorgir de tres entrenadors lleidatans, Jordi López Mena, Cristian Olivart i Eloy García, i de l’organitzador d’esdeveniments esportius Ramon Folguera. “La idea és donar visibilitat al futbol amateur. Aquest tipus de jornades de captació de jugadors s’ha fet en format d’entrenaments, però no en competició i és precisament el que volen els observadors i directors esportius: veure en acció els futbolistes. A més, una altra novetat és que els futbolistes jugaran per països, la qual cosa dona un al·licient afegit a l’esdeveniment”, va explicar Jordi López.

“Com diu el Jordi, pensàvem que hi ha jugadors del perfil de Tercera RFEF i categories catalanes que tenen cert nivell per jugar en una categoria més alta i als seus actuals equips se’ls exigeix molt i la remuneració és molt poca. El Mundialet Draft pretén donar-los visibilitat i obrir-los la possibilitat de progressar en la seua carrera”, afegeix Cristian Olivart. Eloy García remarca la idea que “hi havia jugadors que no veien sortida. No tenien representant i no tenien l’oportunitat de jugar en una categoria més alta si demostraven la seua vàlua. Per això el nostre lema és connectant talents amb cercatalents”.

Ramon Folguera, que ha participat en l’organització d’esdeveniments com Barnaball, que també servien per captar jugadors com va ser el cas de l’ivorià Jean Marc Agnero quan va fitxar pel Lleida, opina que “ve a ser un mercat futbolístic a final de temporada que pensem que té molt de potencial”.

Sis grups, rondes fins a la final i ‘repesca’ de futbolistes

El torneig es disputarà amb sis grups de quatre equips cada un, dels quals es classificaran els dos primers i els quatre millors tercers. A partir de llavors es disputaran les successives eliminatòries fins a arribar a la final.Els equips estaran formats per 18 futbolistes, tots de la mateixa nacionalitat, però hi haurà la possibilitat que jugadors de les seleccions que vagin quedant eliminades siguin repescats per les que segueixin en competició fins a un màxim de dos repescades per conjunt.Els futbolistes paguen una inscripció per participar amb dos preus si inclou o no l’hotel. Cada equip vestirà amb els colors de la seua selecció, que li proporcionarà l’organització, malgrat que no podran ser lògicament les equipacions oficials.