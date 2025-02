Marc i Àlex Márquez, per darrere de Quartararo en el primer dia de test a Sepang

Publicat per Agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) va dominar aquest dimecres el primer dia del test de pretemporada de la categoria de MotoGP que s’està duent a terme a Sepang (Malàisia) per davant de les Ducati dels lleidatans Marc Márquez i Àlex Márquez, en una jornada on el campió Jorge Martín (Aprilia) va haver d’anar a l’hospital després d’una forta caiguda que li va provocar diverses fractures i el seu adeu a aquestes proves.

La temporada 2025 del Mundial de Motociclisme va arrancar en el circuit malai amb tota la graella mostrant ja les seues primeres armes a setmanes de començar el campionat. L’expectació era sobretot a la figura de Marc Márquez sobre la Ducati oficial i sobre el canvi de l’actual campió a Aprilia, en una primera presa de contacte que no va ser gens positiva.

El pilot madrileny se’n va anar a terra dos vegades en la sessió d’abans de dinar, la segona bastant dura i aparatosa que li va impedir continuar la jornada en ser traslladat a un hospital per sotmetre’s a exàmens on li van diagnosticar "una fractura en la mà dreta i fractures al peu esquerre", segons va indicar el seu equip.

"Se li ha realitzat una tomografia computarizada i una ressonància magnètica, que van donar negatiu en la detecció de lesions. Romandrà hospitalitzat durant la nit i demà volarà de tornada a Europa per ser sotmès a una cirurgia a la seua mà dreta i el seu peu esquerre", va afegir la marca italiana, que no va tenir un dia res positiu ja que també va perdre en el test l’espanyol Raúl Fernández, de l’equip satèl·lit, per una "petita fractura" al peu després d’una altra caiguda.

La sorpresa aquest primer dia la va donar Fabio Quartararo, que va portar una mica d’esperança a Yamaha després d’uns últims anys allunyats dels millors. El francès, campió del món el 2021 i subcampió el 2022, va estar sempre davant durant tota la jornada i va acabar com el més ràpid amb un crono de 1:57.555, confirmant les bones sensacions després d’haver dominat també l’últim dia del 'Shakedown' previ.

Només uns altres dos pilots van aconseguir baixar de la barrera del 1:58 i ambdós amb el mateix cognom. Els germans Marc i Alex Márquez van ser les millors Ducati d’aquesta primera presa de contacte en la qual el vuit vegades campió del món ja va demostrar un bon acoblament, quedant-se molt a prop del millor temps, a tot just 51 mil·lèsimes. A més, el de Cervera va superar amb claredat al seu company d’equip, l’italià Francesco Bagnaia, dissetè i gairebé a segon i mig de Quartararo.

Darrera de Marc Márquez es van situar les dos 'Desmosedici' del seu antic equip, el Gresini Racing, amb el seu germà Alex, a poc més d’una dècima, i amb el 'rookie' espanyol Fermín Aldeguer, una mica més allunyat, a gairebé mig segon del pilot francès. El 'Top 5' va ser per a una altra Ducati, la de l’italià Franco Morbidelli, mentre que en la sisena posició va aparèixer l’espanyol Joan Mir, que va deixar una porta a l’optimisme a l’equip oficial d’Honda i que va finalitzar 560 mil·lèsimes de Quartararo. El murcià Pedro Acosta (KTM) va acabar onzè a més de vuit dècimes.