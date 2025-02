Partit històric al Camp d'Esports: l'AEM s'enfronta avui al totpoderós Barça davant de més de 8.000 espectadors

La plantilla i staff tècnic de l’AEM posen a la gespa del Camp d’Esports on es van entrenar ahir a la tarda. - PAU PASCUAL

Avui més que mai la ciutat s’ha de bolcar amb l’AEM i acudir a animar-lo en aquest partit històric al Camp d’Esports davant del FC Barcelona (19.00/Lleida TV). I no tant per la importància relativa del partit, una semifinal de Copa Catalunya quan a l’equip aemista el que li va en joc és la Lliga i allà necessita més suport de públic del que té, sinó perquè pot o hauria de servir per enganxar més aficionats que acudissin al camp del Recasens en el seu somni d’arribar un dia a la Lliga F.

Per a Lleida ha de ser un orgull tenir un equip de futbol femení a l’avantsala de la màxima categoria. De fet, és el club que és a la categoria més alta de tot el futbol lleidatà. El partit davant del Barça al Camp d’Esports ha despertat, com no podia ser menys, una gran expectació.

El partit en aquest escenari ha de servir per enganxar més aficionats al conjunt aemista

El club aemista confia que hi hagi una assistència d’almenys 8.000 espectadors, ja que supera amb escreix les 5.000 entrades venudes i també ha distribuït unes 3.000 invitacions entre col·legis i clubs de base, amb la intenció que el partit suposi una gran festa del futbol femení.

La venda d’entrades –que es poden adquirir al web www.aemlleida.com– va començar el 27 de gener i en tan sols unes hores ja havia superat les 1.000 localitats venudes per a aquesta semifinal a partit únic.

El Barça, encara que podria reservar alguna de les estrelles pel carregat calendari, vindrà amb gran part de la seua artilleria. Arriba com a recent campió de la Supercopa d’Espanya i després que la temporada passada aconseguís els quatre títols en joc, inclosa la Champions.

Serà el primer partit femení que es jugui al Camp d’Esports al segle XXI, després de l’últim precedent a la final de la Copa de la Reina de l’any 1998. Més al·licients, impossible.

Serà l’acte preliminar del centenari del club

L’AEM aprofitarà el partit com a esdeveniment preliminar de la celebració del seu centenari (1925-2025). L’acte principal tindrà lloc a l’abril a la Seu Vella i el club ha designat com a ambaixadora del futbol femení a Lleida Laia Rogel, presidenta de l’associació d’empresàries AP! Lleida. La Secció Esportiva AEM va ser fundada el 1925 amb el primer nom de Claver CF, adoptant posteriorment el d’AEM, sent una de les entitats que van contribuir a la creació de la UE Lleida.

Rubén López: “He dit a les jugadores que gaudeixin”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va dir ahir que havia dit a les seues jugadores “que s’ho passin bé i que gaudeixin de l’espectacle. Esportivament és un partit intranscendent perquè per a nosaltres l’important és la Lliga, però és una fita històrica i hi haurà un ambient molt bonic”, va remarcar.Per a López, “el partit serà com un entrenament de cara al de diumenge al camp de l’Atlètic de Madrid B. Es permeten fins a onze substitucions, la qual cosa em ve perfecta perquè tinc alguna jugadora tocada i no arriscarem”. A més de la baixa de Laura Fernández, és dubte María Lara, amb molèsties al taló quan trepitja.