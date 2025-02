Salarich brilla a la Copa d'Europa de Baqueira

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El barceloní Quim Salarich va ser ahir el millor dels representants espanyols en la primera jornada de la Copa d’Europa d’esquí alpí que s’està disputant a l’Stadium Fernández Ochoa de Baqueira-Beret. L’esquiador de Vic va tornar a demostrar per què és un dels millors especialistes d’eslàlom del món al firmar la vuitena posició final, després d’una gran remuntada en la segona baixada.

Salarich va arrancar amb el clar objectiu de colar-se a la segona mànega i atacar des de darrere per pujar el màxim de posicions possible. El barceloní va firmar en línia de meta un registre de 59.86, a 2.29 segons del líder d’aquesta primera ronda, el noruec Peder Lunder, que va ser la gran sorpresa de l’inici. En la segona baixada la situació va canviar. A la primera part del traçat Salarich va intentar buscar la seua línia i una vegada adaptat a les condicions, que eren excel·lents, va pressionar amb tot per marcar el primer temps provisional en meta. Els corredors anaven passant i no treien el barceloní de la primera posició, que va arribar a remuntar un total de 16 places per acabar en una espectacular vuitena posició.

El guanyador va ser l’austríac Simon Rueland amb un temps total de 1:55.70, al davant de l’italià Matteo Canins, a 0.32 segons, i el noruec Oscar Andreas Sandvik, a 0.57. Salarich, que va acabar a 1.82 del vencedor, va comentar en meta que “era difícil quedar entre els primers sortint amb el dorsal 39 a la primera mànega, però sincerament he pogut remuntar de la 24 posició a la 8 aconseguint aquell segon millor temps de la mànega final”.

Per la seua part, els bascos Juan del Campo, que arribava a la cita amb molèsties físiques, i Aingeru Garay, exesquiador del CAEI aranès, van acabar a les posicions 22 i 29, respectivament. Pel que fa als dos representants de l’esquí aranès, el barceloní Tomàs Barata, del CEVA, i l’asturià Jonás Sánchez, del Copos, no van poder acabar la primera mànega i es van quedar fora. Els dos ja pensen en la jornada d’avui, l’última de la Copa d’Europa de Baqueira.

El líder del certamen continua sent el noruec Oscar Andreas Sandvik, que porta sumats 300 punts gràcies a quatre podis, seguit del francès Antoine Azzolin, que n’acumula 251, i de l’italià Matteo Canins, que es queda amb 250.

D’altra banda, l’aranès May Peus, president de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, va felicitar Baqueira-Beret i tots els voluntaris “perquè la pista estava en unes immillorables condicions. Som un país emergent en disciplines d’hivern i crec que la FIS vol països com Espanya per poder col·laborar amb el desenvolupament competitiu”, mentre va destacar que “hi ha esportistes que s’han creat esportivament en aquesta pista”.

Set lleidatans al Campionat d’Espanya de muntanya de Boí

Després d’acollir aquest cap de setmana passat la quarta prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, l’estació lleidatana de Boí Taüll allotja des d’avui i fins demà el Campionat d’Espanya de la disciplina, concretament en les modalitats d’esprint i relleus mixtos. En el certamen prendran part un total de set lleidatans: Marc Ràdua en la categoria sènior, Laia Sellés i Aina Garreta en U20, Pau Baqué, Mariona Rovira i Mariona Flores en U18, i Maria Baqué en U14, la majoria d’ells amb opcions de pujar el podi.