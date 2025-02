A semifinals llançats!

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va passar per sobre d’un pèssim València ahir a la nit als quarts de la Copa del Rei amb una golejada gràcies a un triplet de Ferran i a gols de Fermín i Lamine Yamal que el van portar a semifinals i van provocar l’enuig de Mestalla, que es va dividir entre els que se’n van anar i els que es van quedar a criticar. Va ser una nova pallissa dels blaugranes als xes en tot just 11 dies després del 7-1 de LaLiga EA Sports a Montjuïc i que va provocar la ira del feu valencianista.

Juntament amb el Barça es va classificar ahir per a semifinals la Reial Societat, afegint-se als que ho havien fet anteriorment, Reial Madrid i Atlètic. El sorteig de les semifinals tindrà lloc dimecres vinent dia 12, a partir de les 13.00 al saló Luis Aragonés de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Una penúltima ronda de la competició que recuperarà el clàssic format de doble partida, anada i tornada, jugant-se primer al camp de l’equip la bola de la qual surti primera al sorteig.

En la primera arribada del Barcelona va arribar el gol. Balde va posar una pilota mil·limètrica entre els centrals per a Ferran, que va guanyar la posició a Yarek i va definir davant de Dimitrievski al minut tres. El valencià, com ja va passar a Montjuïc, no va celebrar el gol i va recordar els afectats per la dana mostrant una samarreta amb el missatge “no oblidem València”. Amb el gol matiner, van venir els records del partit de Lliga. El València intentava rearmar el seu joc, però la pilota no li durava gens. L’aproximació més clara va ser de Fran Pérez, però no va decidir amb rapidesa davant d’un Barcelona que se sentia còmode contra un rival inofensiu. Sense gairebé esforç, el Barcelona es plantava fàcil a l’àrea de Dimitrievski. Aquesta vegada va ser amb Raphinha, que amb una bona maniobra dins de l’àrea va obrir per a Lamine, que va estavellar el cuir al pal i, el rebuig se’n va anar per dins. Una altra vegada Ferran. El davanter culer va caçar la pilota i va marcar el segon al minut 17, que va pujar al marcador concedit pel VAR.

Dels records, el partit va passar a ser un déjà-vu. Fermín va fer el tercer (m.23) i Ferran el quart a la mitja hora. El valencianisme va començar a abandonar Mestalla davant la sensació de debilitat de l’equip, que rebia gol en cada xut del Barcelona. En els últims minuts, l’equip de Hansi Flick va abaixar el ritme. L’única ocasió clara del València, que va viure en un fora de joc constant en les poques vegades que es va incorporar a l’atac, va ser un potent xut de Pepelu que va rebutjar Szczesny amb una bona estirada just després del tercer gol.

Després del descans, Sadiq va tenir dos bones arribades a l’àrea amb un gol i un penal, però les dos van ser anul·lades per fora de joc i Lamine va contestar amb un xut que va tornar a anar directe al pal.

El Barcelona es va dedicar a tocar la pilota dosificant-se i sense voler burxar més en la ferida, però Lamine, després de dos xuts al pal, no volia marxar de Mestalla sense gol amb l’ajuda de Dimitrievski per posar el cinquè (m.59). A falta de quinze minuts per al final va debutar el mitjapunta Iván Jaime, que va veure anul·lat un gol per fora de joc de Diego López.

“Aquest equip sempre vol més gols”

El tècnic del FC Barcelona Hansi Flick va dir després del partit: “Ha estat molt important per a nosaltres, molt feliç per l’equip, hem tingut oportunitats i hem marcat”. Sobre els gols va comentar que “és la manera com volem jugar, sempre anar a buscar el següent gol, des de fora sempre demanem ritme, però és un equip jove i també sempre vol més”.

“És dur veure el teu club de la infància patir així”

Ferran Torres, autor d’un triplet, va assenyalar després del partit que “crèiem que seria molt difícil, però hem marcat aviat i ha fet que baixin. Al València li desitjo molta sort, soc un seguidor més. És dur veure el club de la teua infància i de la teua vida patir així, que ho passa tan malament, que no es fixin en l’aspecte extraesportiu perquè necessiten el suport de l’afició.”

La Reial es classifica contra l’Osasuna

La Reial Societat es va imposar ahir a l’Osasuna al Reale Arena a quarts de final de la Copa del Rei (2-0) en un duel en el qual Barrenetxea i Brais Méndez van anotar els gols i en què els navarresos van jugar gairebé una hora de partit amb un jugador menys per l’expulsió de Catena. Els donostiarres van aprofitar les seues dos primeres rematades a porteria per posar terra pel mig.