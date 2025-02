Yurena Díaz torna al Cadí al recuperar-se de la lesió

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Yurena Díaz torna al Cadí la Seu tres temporades després d’abandonar el club alt-urgellenc per reforçar l’equip en aquest decisiu tram final de Lliga, en el qual es juga la permanència a la Lliga Femenina. La base canària va acceptar dijous passat la proposta del Sedis Bàsquet per firmar fins a final de temporada una vegada ja està plenament recuperada de la lesió de genoll, la tercera que pateix en vuit anys, tal com va avançar ahir Segre.com.

Serà la seua segona etapa al Cadí, on va estar quatre temporades, entre 2017 i 2021. Durant aquest periple ja va patir una fractura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre, la mateixa lesió que havia patit el 2016 quan militava al Campus Promete i que va tornar a patir la campanya passada amb l’IDK Gipuzkoa, equip en el qual va recalar després de deixar la Seu d’Urgell. Amb les donostiarres només va poder disputar vuit partits de la passada Lliga i ha estat recuperant-se des d’aleshores, primer a Las Palmas i des del setembre a la Seu, on resideix.

La base canària, que aquest mes complirà 32 anys, s’incorpora avui mateix als entrenaments

El club ja va contactar en aquell moment amb Yurena, que va preferir esperar uns mesos més fins a estar del tot recuperada. La base, d’1,81 metres d’altura i que aquest mes complirà 32 anys, s’incorporarà avui mateix als entrenaments de l’equip urgellenc i, si així ho estima oportú el tècnic Isaac Fernández, ja podria debutar dijous vinent en el partit que el Cadí disputarà al Palau d’Esports contra el Ferrol, una de les dotze finals que li queden per aconseguir l’objectiu de la permanència.

El fitxatge de Yurena Díaz, que va arribar a disputar un total de 90 partits amb la samarreta del Cadí a la Lliga Endesa, és el segon que tanca la direcció tècnica urgellenca en poc més d’una setmana, després de l’arribada de la pivot maliana Naîgnouma Coulibaly, de 35 anys que torna al bàsquet després de ser mare.