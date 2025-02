Segon podi d'Abel Moga al Freeride World Tour

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Abel Moga ha aconseguit el seu segon podi en el Freeride World Tour. Després del segon lloc aconseguit a Baqueir- Beret el gener del 2022, el rider aranès ha enlluernat al resort canadenc de Kicking Horse fent una autèntica demostració de fluïdesa, freestyle i tècnica, pujant al segon calaix del podi de la modalitat d’esquí que el torna a ficar de ple en la lluita per les finals del calendari mundial d’esquí fora pista que es disputaran a Verbier (Suïssa).

La sort no l’havia acompanyat en les seues últimes cites a causa de diverses complicacions i al gran risc que acostuma assumir per donar espectacularitat a les seues baixades. Però això va canviar al Canadà. Des de la sortida, Moga va executar una línia sublim amb un frontflip inicial, la seua gran especialitat, seguit d’un gran backflip i un big air. Va creuar la meta amb un total de 90.33 punts i col·locant-se a la primera posició provisional, que va mantenir fins que la baixada de l’esportista local Marcus Goguen, que va firmar un 720º de gran longitud amb una recepció impressionant que va deixar als jutges meravellats, atorgant-li una puntuació total de 96.67 que li donava la victòria final.

Amb aquest segon lloc, Abel Moga, que gràcies a l’actuació aquest mes de gener passat a la prova inaugural de Baqueira es va guanyar una invitació per córrer tot el circuit, escala moltes posicions en el rànquing global de la disciplina i es col·loca vuitè amb 14.600 punts, als llocs que donen accés a les finals.

Amb aquest sensacional resultat, Moga ressaltava que “després d’aquesta competició al Canadà estic summament content, orgullosíssim de mi mateix i de la meua actuació. He planxat una línia sòlida. que sapigueu que Abel Moga ha tornat!”, va dir amb rotunditat l’esquiador de Vielha.

Per la seua part, la segona integrant de la selecció espanyola, la barcelonina Núria Castán, va haver d’obrir el circuit per a totes les especialitats, la qual cosa suposa sempre una dificultat afegida, al no saber en quines condicions es troba la muntanya i d’haver de buscar les sensacions del terreny. Malgrat això va acabar en sisena posició amb un total de 62 punts.