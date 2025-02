Derrota dolorosa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure ahir a casa 1-3 davant del Cerdanyola, que arribava al Municipal com a cuer del grup cinquè de Tercera RFEF. Un doblet de Javi López i un gol de Youssef abans de l’hora de partit van decidir un duel en el quals els visitants van ser millors que els de Moha el Yaagoubi, sobretot al tenir més el control de la pilota i a l’hora de saber trobar més espais en atac.

El Mollerussa va veure com a la primera part, en la qual va oferir una bona versió, tres rematades van impactar als pals de la porteria del Cerdanyola, sobretot destacant un xut de Jofre Graells que es va estavellar al travesser al llindar del descans. Van ser bons intents però va haver de conformar-se amb un gol de Lamin en el minut 70, quan ja perdia 0-3, per la qual cosa només va poder retallar distàncies. Després d’aquesta derrota, la sisena en els últims set partits, el Mollerussa és tretzè amb 23 punts, a tan sols tres del descens.

Els del Pla d’Urgell van començar el partit molt actius i amb la intenció de tenir la pilota, amb una bona sortida des de darrere buscant l’àrea de Daniel Guiseris per tenir opcions per marcar el primer gol. Lamin va tenir una ocasió clara en el minut 5, amb un xut des del vèrtex de l’àrea però va enviar la pilota al pal dret de l’arc visitant. Cinc minuts més tard, de nou Lamin, va buscar una rematada que va aturar Guiseris, que va ser un dels millors del seu equip.

Tanmateix, el Cerdanyola que dirigeix Santi Álvarez es va mostrar, una vegada superat el primer quart d’hora de partit, amb capacitat de sorprendre el Mollerussa en jugades al contraatac i sent ràpids en l’espai, amb Youssef escorat a la banda dreta. I, de fet, el davanter del conjunt del Vallès Occidental va acabar sent decisiu per als interessos del seu equip.

Putxi va despertar el Municipal al finalitzar una bona jugada individual de Roger Coll, una de les incorporacions durant l’última finestra de fitxatges del Mollerussa i procedent del Reus FC Reddis, amb un xut ras que va picar al pal esquerre de la porteria del Cerdanyola. Semblava que els del Pla d’Urgell tenien més opcions que el rival per obrir el marcador, però el Cerdanyola va guanyar solidesa defensiva amb el pas dels minuts i va reforçar la seua confiança per combinar i tenir el pes del partit al centre del camp, on Portero i Moha van aportar múscul i tranquil·litat.

Al minut 37 ho va intentar Guillem Porta amb una rematada que es va enverinar des de la frontal però, de nou Daniel Guiseris va estar atent per esvair una nova oportunitat del Mollerussa.

Només dos minuts després va arribar el 0-1 del Cerdanyola, que va deixar sense alè els espectadors del Municipal just abans del descans, amb una rematada potent i col·locada de Javi López que no va poder parar el porter del Mollerussa.

Ja al minut 44 Jofre Graells va tenir a prop l’empat, en un xut al travesser i que no va entrar per poc a la porteria visitant. En la mateixa jugada, la banqueta va demanar un penal sobre Carlos que no va ser assenyalat. Amb el 0-1 es va arribar al descans.

Després del pas pels vestidors, el Mollerussa va notar el desgast per l’exigència física a què el va sotmetre el Cerdanyola, que es va mostrar com un bloc ben coordinat, i amb els jugadors a les bandes Bonilla i Youssef molt perillosos.

Els visitants van deixar gairebé sentenciat el partit amb el 0-2 en el minut 51, en una jugada en la qual Murcia va connectar una centrada que López va definir de cap per fer un doblet en el seu compte particular i encaminar la victòria del seu equip. Youssef va marcar el 0-3 en el minut 59.

El Mollerussa va tenir menys opcions a prop de l’àrea rival, però amb l’entrada de Benjamin Kossa, el seu darrer fitxatge, en el minut 60, l’equip va guanyar frescor. Kossa va rematar de cap perquè Lamin fes l’1-3, en un córner picat per Putxi. El Mollerussa encaixa una altra derrota abans de visitar el Tona.

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va lamentar la derrota del seu equip (1-3) davant del Cerdanyola, malgrat que va dir que “nosaltres hem tingut ocasions per canviar el partit. Estic content perquè l’equip ha fet un bon partit, però el rival ha estat més eficaç i les vegades que ha arribat a prop de la nostra àrea, ha estat més decisiu”, va assegurar.

El tècnic va reconèixer que “ells ens han sorprès per la rapidesa amb què eren capaços d’arribar a l’àrea de l’Albert (Batalla). Això ha estat així perquè ens ha faltat una mica més de control amb la pilota als peus, i estar millor en la presa de decisions, tant en la creació, amb les passades en zona de tres quarts majorment, i també en la recuperació”, va afegir el tècnic.

Va valorar també que “tots els jugadors que tenim de mig camp en amunt tenen gol. Però en aquesta ocasió no hem estat encertats. El nostre objectiu és generar i crear situacions clares per marcar, però no ho hem aconseguit. Hem millorat en el sentit de tenir més claredat en els últims metres, però això no ha estat suficient per sortir victoriosos del partit”.

Va dir també que “a l’equip li dol molt aquesta derrota. Volíem els tres punts, però no ha estat possible. Hem de continuar treballant”.

Pel que fa als reforços, va dir que “poden aportar-nos coses diferents”.