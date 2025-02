La Montsec Ultra Trail cita 500 atletes l'11 i 12 d'abril

La Montsec Ultra Trail (MUT), una de les proves més dures de l’especialitat, espera els dies 11 i 12 d’abril 500 atletes entre els tres recorreguts que ofereix l’organització, el Club Ultra Lleida. Aquesta nova edició, la número 12, compta com a patrocinador principal amb la firma Energia Nufri.

La distància llarga, l’Ultra, tindrà un recorregut de 100 quilòmetres, amb un desnivell positiu acumulat de 6.660 metres i tindrà la sortida el dia 11, a les 23.00, a Guàrdia de Noguera. El dia 12, des del Càmping d’Àger, es donarà la sortida a les 9.00 a la Marató, que té un recorregut de 45 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 2.850 metres i, a les 9.20, a la Mitja Marató, de 22 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. L’arribada de les tres distàncies serà al Càmping d’Àger.

Dani Delgado, president del Club Ultra Lleida i director de la cursa, destaca que, a més de l’entrada d’Energia Nufri com a patrocinador principal, “hi haurà importants canvis de recorregut tant en l’Ultra com en la Mitja”, malgrat que, com és habitual, el recorregut no es facilitarà als participants fins dotze dies abans de la sortida. El termini d’inscripció ja està obert i acaba el 6 d’abril.

La MUT es va estrenar el 2013 i només va deixar de disputar-se en dos ocasions, el 2020 a causa de la pandèmia i el 2022 per un ajustament de dates. “El 2021, a causa de les restriccions, es va retardar fins a l’octubre i com que volíem que es fes en la data habitual a l’abril, la vam recuperar de nou l’any passat”, explica Delgado, que confia que l’atractiu de la prova permetrà igualar la xifra rècord de participants de l’edició passada, un total de 500 atletes. “Tampoc no volem créixer més en aquest sentit perquè tenim especial cura en la protecció del recorregut”, afegeix Delgado.

Destaca que “tres mesos abans comencem a preparar els recorreguts, netejant i reparant camins i senders. També es fa una neteja dels trajectes tot just acabar les curses. Encara que gran part dels residus que recollim no els generem nosaltres, però és una obligació cuidar l’entorn”. Col·laboren també en la prova l’Hotel Terradets, el Càmping d’Àger i els ajuntaments de Castell de Mur i Àger.