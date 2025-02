Els Eagles guanyen la Superbowl

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Philadelphia Eagles van acabar amb el regnat dels Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes a l’NFL i van conquerir la seua segona Superbowl, a l’imposar-se per 40-22 als homes d’Andy Reid a la final que va tenir com a escenari el Caesars Superdome de Nova Orleans. Els Eagles es van venjar d’aquesta manera de la derrota que els Chiefs els van infligir fa dos anys a Glendale (Arizona) i van impedir a Kansas City convertir-se en la primera franquícia capaç de guanyar tres Superbowls consecutives.

Endrapin Hurts va protagonitzar el triomf dels Eagles al completar 17 de les seues 22 passades per a 221 iardes i dos passades de touchdown. El mariscal de camp dels Philadelphia va aconseguir a més 72 iardes per terra, amb onze curses, i va anotar un TD.

A banda dels protagonistes al terreny de joc, n’hi va haver a la grada. Va destacar una vegada més la presència de la cantant Taylor Swift, parella de Travis Kelce, ala tancada dels Kansas City Chiefs, que va ser esbroncada. A la llotja hi va haver el president dels Estats Units, Donald Trump, el primer en tota la història a assistir a la Superbowl, que es va vantar que els seus seguidors van ser els responsables de les esbroncades contra la cantant. “L’única que ha tingut una nit pitjor que els Kansas City Chiefs ha estat Taylor Swift”, va dir. “Ha sortit de l’estadi esbroncada. MAGA (“Make America Great Again”, la base trumpista) no perdona!”, va afegir. El públic assistent al Caesars Superdome de Nova Orleans també va poder contemplar Alèxia Putellas. La futbolista blaugrana va tenir un moment estel·lar en l’esdeveniment esportiu més seguit. Nike va aprofitar per promocionar les seues principals atletes, entre les quals es troba la capitana del Barça.

Un altre moment estel·lar va ser l’actuació del raper Kendrick Lamar, que va ser presentat per l’actor Samuel L. Jackson, que va fer durant la seua actuació a la mitja part nombroses referències a Palestina.