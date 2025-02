Duel crucial de l'Alpicat per a la permanència

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleidanet Alpicat afronta aquesta nit (20.30) a la seua pista un partit crucial per a la permanència, ja que s’enfronta a l’equip que té just per sota, el Voltregà, al qual avantatja en tres punts. Ambdós ocupen les dos posicions de promoció de descens, per la qual cosa el duel d’avui agafa més rellevància, sobretot si els lleidatans són capaços d’emportar-se la victòria, atès que allunyarien els barcelonins a sis punts i, en cas de fer-ho per més d’un gol –en la primera volta van perdre per 4-3–, tindrien també l’average particular al sarró.

Sito Expósito n’és conscient i apel·la a l’Antoni Roure, on els rogets han guanyat els últims quatre enfrontaments. “La salvació passa pels partits de casa i si avui podem comptar amb un pavelló ple, malgrat ser un duel entre setmana, seria important per continuar amb la bona línia que portem com a locals. Ens hem d’agafar a això i a l’ambició que té l’equip”, va assenyalar el tècnic de l’Alpicat.

“L’objectiu és guanyar i, si podem, recuperar l’average. Venim d’un cap de setmana de descans que ens ha servit per desconnectar i descansar per afrontar una setmana llarga i important”, va apuntar d’altra banda el tècnic, en relació amb el duel que jugaran dissabte a Alcoi.

Quant a les claus del matx, Sito va apuntar que “passa per un tema emocional. Els últims partits a casa han estat molt tensos i a l’equip li costa trobar aquest punt d’equilibri, de no transformar l’agressivitat en precipitació”.

El Pons Lleida, a recuperar la cinquena plaça a Igualada

Després de la gran victòria de dissabte a la pista del La Vendéenne francès (3-8), que pràcticament el situa amb un peu i mig a la Final Four de la Europe Cup, el Pons Lleida afronta també avui (21.00 hores) un partit decisiu per seguir a la part alta de la classificació. Visita la pista d’un Igualada al qual només avantatja per un punt, per la qual cosa la victòria es fa imprescindible si no vol veure’s superat pels de l’Anoia, encara que el triomf li permetria superar el Noia i recuperar la cinquena posició.Després de deixar enrere una arrancada de segona volta exigent, amb Liceo i Barça pel mig, Edu Amat destaca que “l’equip l’ha superat donant una bona imatge, amb la sensació que hem competit amb els grans i això ens fa ser més optimistes per quan ens enfrontem als rivals de la nostra Lliga”. Quant al matx d’avui, no creu que el cansament del duel europeu afecti perquè “els dos viatgem i estem en les mateixes condicions”, i avisa que “serà un partit molt ajustat contra un equip en ascens, molt rocós i sòlid en defensa”, va assenyalar.