Rubiales: “Vaig ficar la pota”

L’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va admetre ahir davant del jutge que es va equivocar en el petó a Jenni Hermoso després de la final del Mundial, però va defensar que va demanar permís a la jugadora i que ella l’hi va donar, en una versió oposada al que va dir la futbolista en la seua declaració de la setmana passada. “Jo em vaig equivocar, perquè jo estic en una posició com a president de la Federació Espanyola de Futbol, i vaig ficar la pota”, va explicar. “A hores d’ara, és una obvietat que des del primer moment vaig reconèixer que m’he equivocat, jo em vaig comportar com un esportista que assoleix un èxit com un més del grup, i en aquell moment havia de tenir la sang més freda i hauria d’haver estat en un paper més institucional, però d’aquí al fet que hi hagi un delicte, com vostè diu, això per a res”, va afegir. Rubiales es va justificar que va ser “com fer una abraçada” i “una cosa totalment espontània”. «Jo li vaig dir “escolta, oblida ja el penal, som campiones, això és també gràcies a tu. Sense tu no ho hauríem pogut aconseguir”. Ella em va agafar molt fort sota de les axil·les, em va aixecar i al caure ja que li vaig preguntar “puc fer-te un petonet” i em va dir “d’acord”. Això és el que va ocórrer», va declarar. A preguntes de la Fiscalia, Rubiales va treure importància al petó afirmant que fins i tot en dates assenyalades com “per Cap d’Any” també fa petons a la boca a les seues dos filles. “Si vostè veu algunes celebracions, sens dubte no es pot comparar el que ha guanyat un Mundial amb una UEFA National League, però jo em menjava a petons un munt de futbolistes”, va afegir. Segons la seua versió, tot va ocórrer de forma coordinada. “Va ser simultània la pregunta, la resposta i posteriorment va venir el petó”, va explicar. En aquest punt, la fiscal Marta Durántez li va preguntar “per a què li va agafar el cap”. “És com fer una abraçada. És que en aquell moment és una cosa totalment espontània. Com ella també va declarar immediatament després del partit.”

L’advocada de Rubiales, Olga Tubau, va preguntar en el seu torn al seu client si la va agafar d’aquesta forma a fi que no es pogués escapolir del petó. Rubiales va respondre que “per a res” i que només va ser “una qüestió afectiva”. Tubau també va voler saber si va aprofitar el moment d’eufòria col·lectiva per “satisfer el seu desig sexual” i Rubiales ho va negar –“mai”– i va afegir que després del petó no va percebre per part d’Hermoso una actitud de rebuig. “Al contrari, se’n va anar rient i donant-me copets als costats.” Per donar suport a la seua versió un pèrit en lectura de llavis encarregat per Rubiales va afirmar que l’expresident de l’RFEF va preguntar a Hermoso si podia fer-li “un petonet”, mentre les acusacions van qüestionar diversos punts de l’informe del pèrit i per què no va mirar de comprovar què va respondre la jugadora. Durántez va preguntar si li va demanar un petonet o un piquito, i Rubiales va ressaltar que si bé en un primer moment no ho recordava, ara veu que “és evident” que el que va dir és “un petonet”. Després d’exposar-li la fiscal que això contradeia el que va declarar en instrucció, Rubiales va restar importància a aquest matís assenyalant que les dos paraules són “sinònimes”. Durántez va insistir en si realment va obtenir el consentiment d’Hermoso. “Totalment segur”, va respondre. I sobre si era habitual que fes petons a la boca a altres persones, va ressaltar que “no es guanya un Mundial cada dia” i que era “evident que la normalitat no pot aplicar-se a un fet totalment extraordinari”.