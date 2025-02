El Barça derrota el Madrid CFF i accedeix a semifinals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona està a tres partits del seu segon títol de la temporada. Les blaugranes es van imposar al Madrid CFF en els quarts de final de la Copa de la Reina (1-2) i van aconseguir el bitllet a les semifinals. L’equip dirigit per Pere Romeu va firmar una actuació molt seriosa i eficaç, si bé les sensacions que transmet l’equip continuen distant de la màquina invencible que va guanyar l’any passat tots els títols haguts i per haver. El conjunt culer, campió de tot el passat curs, va avançar en el torneig del KO a partit únic i a domicili, com va fer dimarts l’Atlètic de Madrid davant del Cacereño (0-2). Les catalanes van trobar el 0-1 aviat, als sis minuts, per mitjà de Pajor, però el Madrid no va perdre la cara al partit.

Les de Pere Romeu van exercir el seu habitual domini però les locals van tenir també les seues ocasions, fins i tot després del 0-2 de Torrejón al caire del descans. El quadre madrileny va aguantar dempeus la pegada de les blaugranes i va ser valent a la recerca del gol en el segon temps, encara que les vigents campiones van tenir a prop la sentència.

Pajor i Salma Paralluelo van perdonar el tercer i, a partir d’allà, el Barça va dosificar esforços amb el marcador favorable. Les locals, que van afegir la lesió de Kamilla Melgard a la seua llista de baixes, van demostrar fam de créixer, en un equip molt renovat aquesta campanya, i van trobar el premi en l’1-2 d’Aldana Cometti. Avui es jugaran Llevant-Granada i Reial Madrid-Reial Societat.