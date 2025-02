L'Hiopos Lleida fa oficial la sortida de Goodwin

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“El Força Lleida i Chevez Goodwin hem arribat a un acord pel qual el jugador no seguirà en la disciplina de l’Hiopos Lleida.” Amb aquest comunicat el club lleidatà va fer oficial ahir la sortida del jugador nord-americà, ja avançada per SEGRE dimarts. Goodwin va arribar al club el 6 de desembre del 2024 i en els set partits en els quals ha participat ha disputat una mitjana de 12:26 minuts, fent una mitjana de 6 punts, 3,6 rebots i 4,3 de valoració. La sortida de Goodwin, ala-pivot de 26 anys i 2,06 d’estatura, és la tercera baixa que dona el club, que continua pagant els seus errors en la confecció de la plantilla. Abans que el jugador de Colúmbia ja van abandonar l’entitat lleidatana el pivot Dereck Cooke i el base Dee Bost. El club tenia l’opció de tallar el jugador abans de la Copa del Rei que comença avui, previ pagament d’una indemnització. Procedent de la Lliga de Taiwan, Goodwin també tenia experiència a l’Aris de Salònica grec i al Rostock Seawolves alemany. En els dos mesos que el jugador ha estat sota les ordres de Gerard Encuentra, no ha aconseguit cobrir les carències que tenia l’equip en el seu joc interior. La seua presència en els partits ha anat caient i va ser el descartat en el matx davant del Madrid.