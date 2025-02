“No va ser consentiment, el petó va ser sotmetiment”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici a l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó que va fer a Jenni Hermoso i la suposada trama que va ordir després per restar importància a aquest acte es troba en la recta final. Després de l’informe de la fiscal, que va defensar dimecres que hi ha prou prova de càrrec per a una sentència condemnatòria contra Rubiales i els altres tres acusats, ahir va ser el torn de la resta d’acusacions i les defenses. El primer a prendre la paraula va ser l’advocat de la jugadora, que exerceix l’acusació particular. El lletrat Ángel Chavarría va confirmar que manté la petició de dos anys i mig de presó per a Rubiales. “No estem davant d’un consentiment, és un sotmetiment“, va afirmar.

El lletrat de la jugadora va mantenir que el petó, rebut durant l’entrega de medalles després de la victòria d’Espanya en el Mundial de Sydney del 2023, “sobrepassa els límits legals i és un atemptat a la llibertat sexual” d’Hermoso. A més va recordar que la mateixa futbolista va assegurar en la seua declaració en la vista oral que no es va sentir respectada “ni com a jugadora ni com a persona”, abundant que el mateix Rubiales va reconèixer davant del jutge que la seua acció va ser desafortunada. “Rubiales mai hauria d’haver sol·licitat ni passar-li pel cap demanar un consentiment per sol·licitar un petó a una persona que jeràrquicament estava per sota i sota les seues instruccions juntament amb les de la resta de persones que són directius i que estan aquí encausades”, va prosseguir Chavarría. L’acció, va insistir, es va realitzar “amb una força pròpia del bloqueig” que van produir “les mans de l’acusat al cap d’Hermoso per impedir qualsevol actuació evasiva o gest que pogués evitar la intenció del senyor Rubiales”.

La lletrada de l’expresident de l’RFEF en demana l’absolució desacreditant el relat de la jugadora

Per la seua part, l’advocada de Rubiales, Olga Tubau, en va demanar l’absolució i en les conclusions va provar de desacreditar el relat de la futbolista, que va deixar clar que el petó no havia estat consentit. “La reacció davant un intent de delicte contra la llibertat sexual consumat, encara que pugui ser subtil, controlada, no es pot dominar. El rebuig és instantani. Et fan un petó que tu no has volgut i en aquell moment et fa fàstic i t’acomiades amb dos palmellades als costats i amb un somriure?”, va afirmar l’advocada. Tubau va rebatre que el “comportament posterior de la víctima” pot servir per obtenir elements que reforcin les tesis exculpatòries. “El jo sí que et crec no pot portar-se als tribunals”, va asseverar la lletrada.