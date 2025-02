El Criterium Prats Advocats comptarà al rànquing estatal

El Club Ciclista Terraferma, entitat degana del ciclisme a Lleida que el 2023 va complir el seu 40 aniversari, ultima els preparatius de la tercera edició del Criterium CC Terraferma-Prats Advocats que tindrà lloc el 12 d’abril, la prova Gran Clàssica del qual, en categories Elit i sub-23, serà puntuable per al rànquing estatal i català, mentre que les curses Màster equivaldran a Campionat de Catalunya.

Aquesta tercera edició tindrà la sortida i arribada a Sucs, sobre un circuit de 36,40 quilòmetres en el qual la Gran Clàssica, a les categories Elit i sub-23, tindrà un recorregut total de 145 quilòmetres. També es disputarà la categoria Màster, amb 72 quilòmetres, en +30, +40, +50 i +60, a més de la prova femenina. En aquest III Criterium se sumaran les poblacions del Pla de la Font i Almacelles.

La cursa ja va tenir com a escenari l’any passat Gimenells, Raimat i Sucs, mentre que en la primera edició, el 2023, l’original recorregut va tenir lloc al circuit d’Alcarràs. “Va ser una prova que va nàixer com un esdeveniment puntual per celebrar en gran el 40 aniversari del club i al final vam veure que podia consolidar-se i tenir una continuïtat”, afirma el president del CC Terraferma, Arturo Santiveri. En total s’espera la participació d’uns 500 corredors entre totes les categories, i amb els voluntaris (sobre un centenar) i la resta d’assistents, la xifra de persones que es podria donar cita és d’un miler.

La competició repartirà premis en metàl·lic entre els guanyadors. Així, en categoria Elit el vencedor s’embutxacarà 400 euros i el segon classificat, 200. En sub-23 el guanyador rebrà 180 euros. A més, la firma Bioracer premiarà amb 200 euros en material esportiu el guanyador de la Gran Clàssica.

Pel que respecta als premis parcials, el lleidatà més ben classificat rebrà 100 euros, el mateix que el millor equip, el vencedor de la muntanya i el de les metes volants.

D’altra banda, els premis seran acumulatius. És a dir, si el guanyador de la Gran Clàssica és un corredor de categoria sub-23 s’embossaria un total de 580 euros sumant els 400 d’Elit i els 180 de sub-23. També rebria els 200 euros en material esportiu.