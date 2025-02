Tot a una carta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana es jugarà la seua presència en semifinals de la Lliga de Campions en l’última jornada de la fase de grups al caure ahir per la mínima a la pista del Palau de Plegamans (1-0). Un solitari gol d’Aina Florenza, que la pròxima temporada jugarà en el conjunt del Pla, va decidir un emocionant duel entre dos dels millors equips del món. D’aquesta forma i després de la victòria del Fraga en el seu partit contra el Manlleu (4-0), el Vila-sana haurà de guanyar les de la Franja per més d’un gol de diferència el 8 de març i empatar amb elles en la segona posició de la taula, imposant-se en l’average particular, ja que en el duel de l’anada el resultat va ser 2-1.

Després d’uns primers minuts de presa de contacte, el Palau va començar a fer sensació de perill a través de Florenza, que va fer que Salvat es lluís. També ho va provar Victòria Porta, trobant-se amb una gran Laura Vicente a la porteria rival. Lluís Rodero, tècnic de les lleidatanes, no va tardar a demanar el seu primer temps mort, mentre les oportunitats es van anar succeint. Florenza ho va tornar a intentar als 7 minuts, Luchi Agudo es va trobar amb Vicente i Victòria Porta va tenir l’ocasió d’obrir el marcador. Andy Colaianni, entrenador del Palau, tampoc va tardar gaire a donar descans a les seues jugadores. Les locals dominaven, amb Salvat donant ales al Vila-sana. Codina ho va provar i el Palau va estar molt a prop d’avançar-se. Salvat era la millor jugadora del conjunt del Pla, que no trobava una ocasió clara de gol. Una doble parada de la portera lleidatana va donar pas al gol del matx. Aina Florenza va aprofitar una falta dinàmica per recollir una bola i batre Salvat (1-0). El gol del Palau va agafar el Vila-sana per sorpresa i va acusar el cop, ja que les locals haurien pogut ampliar la renda abans del descans. Florenza, la millor de les locals a la primera meitat, va disparar en dos ocasions al pal abans que els dos equips enfilessin el camí dels vestidors.

Les porteres d’ambdós equips van ser les protagonistes del duel, amb una gran actuació El Vila-sana va jugar els dos últims minuts sense porter, però no va poder trobar el gol

El Vila-sana va sortir més incisiu a la segona meitat. Luchi Agudo ho va provar molt aviat i Dai Silva va disparar des de lluny. A més, Rodero va plantejar una defensa molt pressionant. Fontdeglòria va estar a prop de batre Salvat i Puigdueta també va posar a prova la portera lleidatana. Antón es va trobar amb Vicente i una altra vegada va aparèixer Salvat per desbaratar fins a tres rematades consecutives del Palau de Plegamans. En el 39 va arribar l’ocasió més clara del Vila-sana, després que Codina cometés una falta castigada amb blava. Victòria Porta va ser l’encarregada del llançament directe, però Vicente va tornar a superar la lleidatana. Codina va estar molt a prop d’ampliar la diferència, mentre que Gime Gómez ho va provar, topant de nou amb Vicente. Els minuts anaven passant i el Vila-sana no trobava la manera de transformar les ocasions. A falta de 2:21 Rodero va demanar temps mort i va introduir la cinquena jugadora de pista, davant d’un Palau que va saber defensar-se a la perfecció. Les barcelonines, que es jugaven el pas a semifinals, van guanyar la partida al Vila-sana per primera vegada en tota la temporada i van acabar emportant-se la victòria, que els va donar la classificació de forma matemàtica. El Vila-sana i el Fraga es jugaran el segon bitllet en un emocionant duel, previst per al 8 de març a la pista lleidatana.

El Telecable Gijón, que ja estava classificat per a semifinals de la Lliga de Campions, va segellar ahir la seua condició de campió del grup A al golejar l’Uttigen (0-6). Benfica i Nantes, que s’enfronten avui a Lisboa (15.00), es disputen la segona plaça del grup, encara que les portugueses la tenen més a prop que mai, ja que en tenen prou amb sumar un empat per aconseguir la classificació.

Rodero: “A la segona meitat l’equip ha merescut molt més”

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va lamentar la derrota a la pista del Palau de Plegamans i va assenyalar que “ha estat un partit que ha tingut diverses fases i el gol que han aconseguit ha estat un error. Havíem parlat que no era possible que ens marquessin un gol d’aquesta forma”. L’entrenador lleidatà va manifestar que “cal destacar l’esforç de la segona meitat, en la qual l’equip ha merescut molt més. Hem fallat una falta directa i en la superioritat numèrica hem tingut alguna ocasió molt bona per aconseguir l’empat, però la bola no ha volgut entrar en cap moment. Al final hem decidit treure la portera i ens ha faltat treballar-ho millor”. “No podem fer res més que continuar treballant, centrar-nos en el pròxim partit de l’OK Lliga i ja arribarà el moment de pensar en el partit contra el Fraga.” “Està clar que aquesta derrota ens fa mal perquè ara ens obliga a guanyar en l’última jornada i fer-ho per més d’un gol de diferència per aconseguir el pas a semifinals de la competició”, va afegir.

Dissabte, duel contra l’Alcalá

Els equips que competeixen a Europa recuperaran els partits de la jornada a l’OK Lliga el pròxim cap de setmana, de manera que el Vila-sana jugarà dissabte (19.00) contra l’Alcalá. Les lleidatanes es troben a tres punts del capdavant, que ocupen el Gijón i el Fraga, que va avançar el seu matx contra el Voltregà (2-3).