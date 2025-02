Curry brilla en el nou format de l'All-Star

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip Shaq’s OGs, compost principalment per llegendaris veterans com Stephen Curry o Kevin Durant, es va proclamar aquest diumenge campió de l’edició 74 de l’All-Star de l’NBA, que es va celebrar a San Francisco i que va ser el primer amb un format de final four. Els Shaq’s OGs es van imposar a la final per 41-25 als Chuck’s Global Stars, que tenien a les seues files les principals estrelles internacionals de la Lliga, mentre que l’MVP va ser per a Curry, que va aconseguir 12 punts a la final.

Aquest any s’estrenava format amb quatre equips, tres integrats per figures All-Star liderats per Shaquille O’Neal, Kenny Smith i Charles Barkley, i un altre amb jugadors novells i de segon any encapçalat per Candace Parker. Tots els duels es van jugar sense temps i amb l’objectiu d’arribar als quaranta punts.