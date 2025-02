Líders de nou

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Capitanejat per un omnipresent Pedri a la medul·lar, el Barça va recuperar el liderat de LaLiga al doblegar (1-0), gràcies a un solitari gol de penal de Robert Lewandowski, un combatiu Rayo Vallecano, que a l’Estadi Olímpic Lluís Companys va veure truncada una ratxa de nou partits sense conèixer la derrota. Els blaugranes completen una reacció que pocs es pensaven i es tornen a posar al capdavant, amb els mateixos punts que el Madrid i un més que l’Atlètic.

Hansi Flick va apostar per l’onze de gala amb l’única sorpresa al lateral dret del jove Héctor Fort pel francès Jules Koundé, que es quedava fora castigat per arribar tard a la xarrada tècnica. El Rayo va patir a la primera mitjana hora la pressió intensa d’un rival que va començar a carburar quan Pedri va greixar la sala de màquines. Si el canari donava sentit al joc blaugrana, Balde subministrava la profunditat al Barça a l’esquerra davant les dificultats de trobar Lamine Yamal, molt vigilat. Raphinha va gaudir de dos clares ocasions per marcar, però a la primera va creuar massa la pilota i a la segona Batalla va aturar una pilota que anava dins. Es mastegava el primer gol blaugrana i va arribar de penal per una agafada de Pathé Ciss a Iñigo Martínez a la sortida d’un córner. El VAR va avisar el col·legiat Melero López, que no va dubtar a xiular-lo, i el pitxitxi Lewandowski, que ja suma 20 gols a LaLiga, el va transformar amb un xut ras, ajustat al pal esquerre, amb què va enganyar Batalla (1-0, min.28). Poc després, l’arquer argentí va evitar el segon amb una doble intervenció a canonada de Lamine Yamal. Va ser l’últim avís blaugrana abans que el Rayo, amb un omnipresent Isi Palazon a la zona ampla, obtingués les regnes del duel abans del descans.

Va perdre el control de la pilota el Barcelona i el conjunt rayista va castigar els laterals amb les contínues arribades des de segona línia dels seus jugadors de banda, en una de les quals Nteka va estar a punt del gol amb una rematada a centrada d’Isi que va salvar Szczesny. Abans de l’intermedi, De Frutos sí que va marcar al culminar una excel·lent jugada col·lectiva, però el jutge de línia el va anul·lar per fora de joc de Nteka a l’interpretar que el francès havia bloquejat Iñigo Martínez quan aquest anava a frenar el seu company.

A la represa, els pupils d’Iñigo Pérez no van renunciar a la seua habitual valentia, pressionant el rival i sabent què fer amb la pilota davant la vigilància d’un Barça que continuava movent-se tant com volia Pedri, que va oferir pinzellades de la seua màgia amb un control deliciós a la medul·lar i una centrada que Lewandowski va creuar massa. No van tardar a moure la banqueta Flick i Iñigo Pérez amb l’entrada de Dani Olmo i Koundé, a les files del Barça, Gumbau i Embarba, a les del conjunt madrileny, que va avisar els locals amb una arribada de De Frutos que va amarrar Szczesny.

Amb el mitjapunta de Terrasa al camp, l’equip blaugrana, una mica més exposat en defensa davant del coratge del bloc vallecà, va gaudir de transicions clares per encarrilar el partit, però a Raphinha, en dos ocasions bastant clares, li va faltar precisió per superar Batalla. Al 90, De Frutos va tenir l’última ocasió, però va rematar alt i el Barça va resistir per recuperar, 79 dies després, el liderat de LaLiga.

“Obtenir la primera plaça és molt positiu”

El tècnic Hansi Flick va mostrar al final del partit la seua satisfacció per la victòria i pel liderat, i va assegurar que “hem tornat”. “Hem fet un gran treball i estem molt contents. Podem fer-ho millor, però feia nou partits que els jugadors no perdien i avui ha estat un gran èxit per a nosaltres. Aconseguir la primera plaça és molt positiu, hem tornat”. Sobre les jugades polèmiques, en especial la del penal, el tècnic alemany va comentar que “no he vist la situació. Tenim VAR i crec en el VAR, és tot el que puc dir”.

Els blaugranes jugaran dos amistosos a Corea

El FC Barcelona jugarà dos partits amistosos l’estiu que ve a Corea del Sud contra clubs locals, segons va informar ahir una agència de promoció d’esdeveniments al país asiàtic. El conjunt blaugrana s’enfrontarà al FC Seoul en un primer partit i després al Jeonbuk Hyundai Motors o al Suwon Samsung Bluewings en un segon amistós, segons els detalls revelats per la promotora D-Drive i recollits per l’agència local Yonhap. Els partits tindran lloc a començaments d’agost, amb data i horari encara per confirmar.

El Barça-Wolfsburg, al Johan Cruyff

El partit entre el Barcelona i el Wolfsburg, de tornada de quarts de final de la Lliga de Campions femenina del proper 27 de març, es jugarà a l’Estadi Johan Cruyff i no a l’Olímpic Lluís Companys, com estava previst, segons va informar ahir el club català. La decisió es deu a “la sobrecàrrega” de partits a Montjuïc, segons el club. D’altra banda, avui tindrà lloc el sorteig de les semifinals de la Copa de la Reina 2024-205, ronda per a la qual s’han classificat el FC Barcelona, el Reial Madrid, l’Atlètic de Madrid i el Granada.

Denuncien amenaces a Munuera Montero

Els i les àrbitres espanyols van mostrar ahir a través d’un comunicat la seua “absoluta repulsa” per les “amenaces” que estan rebent el col·legiat andalús José Luis Munuera Montero i la seua família, després que aquest expulsés Bellingham davant l’Osasuna. “Uns atacs que se sumen a l’odi i violència verbal amb què cada cap de setmana hem d’exercir el nostre treball professional i que en les categories de base arriba a convertir-se, de forma encara més lamentable, en violència física en molts més casos”, assenyalen.

La Lliga denuncia davant del CSD les seues sospites en la inscripció d’Olmo

La Lliga va revelar les seues sospites sobre una de les dos operacions de venda de seients VIP del futur Camp Nou per aconseguir in extremis les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. La patronal de clubs, en les seues al·legacions davant del Consell Superior d’Esports (CSD) contra les esmentades inscripcions a través de mesures cautelars, considera que la segona transacció, de 28 milions d’euros, conté excessius vincles amb l’entorn del FC Barcelona, una forma d’actuar que recorda al que ja va fer l’entitat blaugrana amb la fallida operació de Barça Vision, per la qual cosa s’estaria adulterant la competició, segons El Confidencial.

El Reial Madrid veu “un biaix negatiu cap a l’equip en els arbitratges”

El president del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), l’excol·legiat Luis Medina Cantalejo, va expressar ahir que la reunió amb dos representants del Reial Madrid va ser “cordial” i “amb respecte”, en la qual se’ls va mostrar “amb total transparència” els àudios entre el col·legiat principal i la sala VOR.Després de la reunió, fonts del club blanc, segons van recollir diversos mitjans, van oferir alguns detalls de la trobada. “El CTA nega un biaix negatiu cap al Madrid en els arbitratges, lògicament, però el club sí que el veu i així ho ha expressat”. El que el Madrid té clar és la idea d’“un canvi substancial en el sistema arbitral”.