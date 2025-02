Lleida tanca el Català S-18 amb 7 medalles, 5 d'or

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat de Catalunya sub-18 de pista coberta que va acollir aquest cap de setmana Sabadell va acabar amb sis medalles per als atletes lleidatans, quatre de les quals d’or, que es van afegir a una plata i un bronze. A nivell de clubs, tant Xafatolls com Aldahra Lleida UA van tancar la seua participació amb tres medalles. Els del Pla d’Urgell, que van participar en la cita amb nou atletes, van sumar dos ors. El primer va ser per a Maria March, que va aconseguir la victòria en els 800 metres llisos (2:18.79) i va ser quarta en els 400 metres amb el mateix temps que la tercera classificada, tot i que fora del podi per la photo finish. En 3.000 metres llisos, el Xafatolls va firmar un doblet, perquè Pere Mas es va endur l’or (8:44.86), al davant del seu company Àxel Zarranz. L’Aldahra Lleida Unió Atlètica va conquerir tres metalls, l’or de Jana Queralt en 60 metres tanques (8.48), i uns altres dos a càrrec de Gerard Latorre, or en triple salt (14,01 metres) i bronze en els 60 tanques (8,27).

L’altra medalla de la delegació lleidatana va ser per a la corredora del Club Atletisme la Pobla de Segur Rabab Ouzemmou, que va aconseguir l’or en els 3.000 metres llisos femenins, al davant de l’atleta del Vila-seca Amira Benmerzouk i Ainhara Peñafiel, del Barcelona. En aquesta mateixa prova, també va participar Agnès Feliu, l’altra representant del Pobla, que va ser dotzena. Tots els medallistes tenen garantida la seua participació en el Campionat d’Espanya sub-18 de València de l’1 de març.