“La Paeria ha de rectificar perquè el Lleida sigui viable”

Aficionats, penyistes, jugadors i membres del club, i representants del grup municipal d’ERC es van concentrar ahir a primera hora davant la seu de la Paeria per protestar pel nou conveni ofert al Lleida per l’equip de govern amb relació a l’ús del Camp d’Esports. La proposta d’“ús especial” és per un període de quatre anys, amb l’obligatorietat de compartir l’estadi i a cost zero per al Lleida.

Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida i present a la convocatòria, va reiterar que “ens sentim menyspreats perquè la proposta, ni en forma ni en contingut, no és l’adequada per garantir la viabilitat econòmica del club. Si la Paeria estima el Lleida i vol realment que hi hagi futbol professional, ha de fer un replantejament. La proposta no pot ser acceptada. Estem a l’expectativa per si rectifica perquè amb aquesta opció el club no és viable”.

Torres va assegurar que “sempre hem estat oberts al diàleg, però ha de ser una proposta a llarg termini. El nostre projecte passa per arribar al futbol professional, que implica disposar d’instal·lacions de titularitat pròpia o a través de concessió administrativa a llarg termini. És que no hi ha cap altra alternativa. És cert que no podem contractar pels deutes que arrosseguem, però l’ajuntament ens pot ajudar i no ho ha fet mai, sinó tot el contrari”.

Sobre la querella que va anunciar divendres passat contra l’alcalde Fèlix Larrosa, el regidor d’Esports Jackson Quiñónez, el cap de gabinet Xavier Batalla i la primera tinenta d’alcalde Begoña Iglesias per tràfic d’influències i prevaricació, Torres va dir que “les declaracions de l’alcalde de divendres, explicant que s’executaria la sentència, creiem que responen a interessos particulars de persones que formen part del gabinet. No en deixarem passar ni una. Aquestes conductes no només afecten el Lleida, sinó també la ciutat. Defensarem el Lleida a mort i farem tot el que sigui possible per què el club continuï”.

A més de la presència de representants d’ERC donant suport a la protesta, el grup municipal de Junts va enviar un comunicat en el qual demana a l’equip de govern que arribi a un acord amb el Lleida.