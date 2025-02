Enorme victòria!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan menys s’esperava, el Cadí la Seu va donar la gran campanada. Malgrat la pressió de veure’s allà a baix, a l’absència de Yurena Díaz, que no va poder jugar al no estar inscrita quan s’havia d’haver disputat el partit, amb Laia Raventós pràcticament grogui per una grip i el poder de Mariam Coulibaly, que va vorejar el dotzè MVP de la temporada amb 29 punts i 13 rebots, el conjunt urgellenc va sortir victoriós de l’Olímpic de Badalona (70-77) després d’un enorme partit, sobretot en defensa assecant per complet la pivot maliana en l’últim quart.

És el setè triomf del curs i el segon fora de casa, on feia quatre mesos que no guanyava (des del 26 de novembre a la pista de l’Ensino), la qual cosa li permet sortir de les posicions de descens i situar-se una victòria per sobre.

Ja ho havia avisat la vigília Isaac Fernández, si el seu equip volia competir contra un Joventut a l’alça –acumulava 5 triomfs, la millor ratxa actual de la Lliga– i contra la MVP de la competició, Mariam Coulibaly, havia de sortir a mossegar des de l’inici, i així ho van fer les seues jugadores. Després d’un duel inicial entre el referent verd-i-negre, autora de 4 punts seguits, i de Seehia Ridard, que en va firmar 5, la Penya va prendre la davantera aprofitant el seu gran encert exterior, inclòs un triple de la mateixa Coulibaly (13-9). Però el Cadí va reaccionar, va apujar una mica la intensitat defensiva i en atac va ser més precís, tot això per endossar un parcial de 0-9 a les verd-i-negres i capgirar el lluminós (13-18, m.7).

Va ser el moment en què Fernández va decidir posar a la pista Naignouma Coulibaly per defensar la seua germana petita, un duel del qual Mariam va sortir victoriosa anotant un triple al tauler molt afortunat que, juntament amb quatre punts seguits de Santibáñez, dos per una absurda antiesportiva de Mandic, van ajudar que la Penya tornés el cop amb un parcial de 7-0 (20-18). Les lleidatanes van aguantar el tipus i van acabar el primer període quatre punts amunt (20-24).

En el segon assalt, el tècnic local va situar les seues dos torres en pista, Coulibaly i l’ex del Cadí Geldof, i el seu domini a la pintura va augmentar, tot i que la Penya, que movia molt bé la pilota, no aconseguia treure rendiment al reduir bastant el percentatge d’encert (25-25, m.15). La irrupció un altre cop de la maliana va fer que el Joventut tornés a posar-se davant contra un Cadí que patia molt en atac (33-27). Fernández va haver de parar el partit i l’equip va aconseguir aturar la sagnia amb un parcial de 0-6 que li va permetre arribar al descans amb les espases aixecades (33-33), malgrat les xifres de Coulibaly, que ja firmava dobles figures (16 punts i 10 rebots).

A la represa va aparèixer una Júlia Soler desfermada. La capitana, que venia d’un primer temps per oblidar en atac, va encadenar tres triples seguits en tot just quatre minuts que, units a un altre de Regina Aguilar, van situar el Cadí amb una màxima renda de set punts (42-49, m.25). La Penya, una altra vegada liderada per Coulibaly, va tornar a igualar el duel amb un parcial d’11-4, si bé un 2+1 de Mandic va deixar un esperançador 53-56 al final del període. La quarta falta de Murekatete al cap de poc d’iniciar-se l’últim assalt va minvar molt el joc interior de les urgellenques, però la jove Mata va suplir la ruandesa a còpia de grapa i encert i al costat dels triples de Ridard i Soler, el Cadí no només va aconseguir mantenir l’avantatge, sinó que el va incrementar fins a una màxima de deu, 61-71, amb tècnica inclosa a l’entrenador local.

Faltaven poc més de dos minuts i les lleidatanes, que van assecar per complet Coulibaly amb una defensa asfixiant, van aguantar la pressió i gràcies als rebots d’Anna Palma (10), que tornava a jugar malgrat els dolors que té en un peu, i als tirs lliures de Regina Aguilar (4 de 4) van acabar certificant una victòria que val un quart de la permanència.