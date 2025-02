La Paeria manté la voluntat d’entesa amb el Lleida CF per garantir la seva continuïtat al Camp d’Esports i evitar la via judicial

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida ha reiterat la voluntat d’arribar a una entesa amb el Lleida CF per garantir la continuïtat de l’entitat al Camp d’Esports. La setmana que ve es reuniran ambdues parts per atendre les demandes del club i respondre els dubtes sobre el conveni, que és el camí que ha trobat la Paeria com a alternativa a la via judicial. La Paeria ha explicat que no pot fer cessió directa amb ús privatiu del Camp d’Esports a un club amb deutes amb Hisenda i la Seguretat Social, i ha actuat amb responsabilitat i dins el marc legal per protegir un bé públic. Alhora, té en compte el sentiment que genera el club en l’afició i el que significa l’entitat per a la ciutat.

El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, han informat de com ha anat la comissió extraordinària celebrada avui, on l’únic punt de l’odre del dia era la proposta de conveni entre la Paeria el Lleida CF per a l’ús especial del Camp d’Esports. Enjuanes ha assegurat que a més dels components “emocionals” de la situació, cal posar l’atenció en els elements jurídics, i que el conveni proposat per l’Ajuntament és l’opció viable, donada la situació econòmica del club i dels deutes que acumula.

A la comissió, s’ha explicat que la Secretaria General ha emès un informe on deixa clar que la Paeria està obligada a protegir i defensar el seu patrimoni, que és de tota la ciutadania, com és el cas del Camp d’Esports. Qualsevol decisió sobre el seu ús, s’ha d’ajustar a les exigències de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i la Llei de Contractes del Sector Públic. El regidor d’Esports ha indicat que la situació és complexa i que en tot moment s’ha treballat per trobar alternatives, tenint en compte que els equipaments municipals són d’ús públic i que cal vetllar per la seva optimització. La reunió de la setmana que ve, ha dit, es convoca amb la intenció d’atansar postures i per resoldre aspectes com la durabilitat del contracte, que és a quatre anys renovables.

Quiñónez ha recordat els antecedents, amb origen al ple municipal del gener del 2022, on es va aprovar per unanimitat la resolució del conveni amb el Lleida Esportiu Terraferma CF. El club va presentar un recurs contenciós administratiu al juliol d’aquell any i aquest mes de febrer, el dia 3, el Jutjat Contenciós Administratiu va desestimar aquest recurs. El Lleida CF pot interposar recurs d’apel·lació. Si ho fes, la Paeria ha de demanar l’execució provisional de la sentència pel deure de protegir un bé públic i serà el jutge qui decidirà. Si el club no presenta el recurs, la sentència esdevindrà ferma i el club haurà de sol·licitar un nou conveni.

Per tant, ha tornat a dir que cal que ambdues parts es trobin per explicar aquest conveni i escoltar les propostes que pugui fer el club. Per evitar la via judicial, el regidor ha refermat que “creiem que aquest conveni és la millor proposta per al club” i que la voluntat és “sumar i trobar una solució”. “Mai anirem en contra de l’activitat esportiva del club ni en perjudici de l’aficionat, patrocinadors o el club en general”.

Enjuanes s’ha referit al desenvolupament de la comissió amb els grups municipals. Ha afirmat que el retorn ha estat positiu, que els grups han traslladat les seves inquietuds i dubtes sobre el conveni i que, en general, s’ha coincidit en el fet que “s’ha de rebaixar la tensió” generada amb els aficionats “perquè som conscients que hi ha qüestions emocionals, alhora que un procés i una situació jurídica i administrativa al darrere”.

El conveni que planteja la Paeria és de quatre anys de durada perquè així ho preveu la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. Això no vol dir que no es pugui renovar. És a cost zero per al club, ja que no hauria de pagar cap cànon i el manteniment aniria a càrrec de l’Ajuntament. A més, el Lleida CF tindria el dret d’explotació de serveis, com el bar, la publicitat o la taquilla.

El club només hauria de sol·licitar per demanar els usos, horaris, etc. i es prioritzarà que puguin utilitzar el Camp d’Esports, tant pel que fa als entrenaments, partits i altres accions vinculades a la seva activitat.

Aquest és el model que la Paeria prendrà de referència per a la renovació dels convenis amb els clubs de la ciutat que utilitzen instal·lacions municipals.