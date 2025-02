Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge Penal de l’Audiència Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, ha condemnat a 18 mesos de multa amb una quota diària de 20 euros (uns 10.800 euros) l’expresident de la RFEF Luis Rubiales per un delicte d’agressió sexual pel petó a la boca a la jugadora Jennifer Hermoso al guanyar el Mundial de Futbol a Sídney, el 20 d’agost de 2023.

En la sentència, el magistrat prohibeix a Rubiales atansar-se a Hermoso a una distància de 200 metres i comunicar-se amb ella durant un any. S'ha de recordar que la Fiscalia va sol·licitar que se li imposés una pena de 2 anys i 6 mesos de presó pels delictes d’agressió sexual i coaccions.

A més, ha acordat absoldre l’exdirector de la Selecció espanyola Albert Luque, l’exseleccionador femení Jorge Vilda i l’exresponsable de Màrqueting de la Federació Rubén Rivera, per als quals el Ministeri Públic demanava una condemna d’1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions.

La vista oral va començar el passat 3 de febrer i es va prolongar al llarg de nou sessions en les quals van declarar, entre d’altres, el mateix Rubiales i Hermoso, que van centrar els seus al·legats en si hi va haver o no consentiment en el petó, fet durant l’entrega de medalles després de la victòria en el Mundial femení de futbol de Sidney el 2023.

En el judici, un dels més mediàtics en la història de l’Audiència Nacional --més d’un centenar de mitjans s’han acreditat i la presència de la premsa ha estat abundant--, el magistrat va escoltar com els acusats és van desmarcar de les presumptes coaccions a Hermoso i el seu entorn.

Rubiales i la seua advocada van afirmar que sí que hi va haver consentiment, que Hermoso va accedir a rebre "un petonet" del seu llavors president, i que el fet que pogués no haver-li agradat no obsta que hi accedís.

L’advocat d’Hermoso, per la seua part, va demanar una sentència condemnatòria per a Rubiales deixant clar que la jugadora no li va donar permís perquè li clavés un petó. "No estem davant d’un consentiment, és una submissió", va afirmar.