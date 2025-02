El govern de la Paeria defensa el conveni ofert al Lleida per seguir al Camp d’Esports i espera un acord: “és la millor solució”

“Hem buscat una solució i aquesta és la millor per al club que a nivell jurídic s’adapti a les competències de la Paeria.” El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i el regidor de Deportes Jackson Quiñónez van defensar ahir el conveni “d’ús especial” de quatre anys que el govern local ha ofert al Lleida perquè continuï utilitzant el Camp d’Esports i va assegurar que no li pot oferir un d’“ús privatiu” a causa dels deutes que el club de futbol manté amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

Ambdós van defensar, després de la celebració de la comissió extraordinària que van mantenir ahir amb els grups de l’oposició, que des de l’equip de govern municipal hi ha “voluntat d’enteniment amb el club” i que el fet que sigui un conveni de quatre anys no implica que no hi pugui haver pròrrogues, mentre garanteix al club l’ús prioritari de la instalacion “a cost zero”. “El que el club ens demani, la Paeria li ho donarà”, van afegir, mentre esperen que a la reunió que les dos parts mantindran dilluns es pugui arribar a un acord.

Enjuanes i Quiñónez, amb referència a la reunió, van dir que “escoltarem les seues propostes, inquietuds i preguntes. La nostra intenció és resoldre la situació, conscients que té elements emocionals i jurídics que cal tenir en compte”. També van admetre la necessitat de “rebaixar la tensió que hi ha als carrers”.

Van recordar que el procés es va iniciar el gener del 2022 amb l’acord del ple de rescindir el conveni, pels incompliments dels anteriors dirigents i que el 4 de febrer passat “hi va haver una resolució judicial i la Paeria ha d’atendre-la”. El Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida va desestimar el recurs que havia presentat el Lleida sobre la resolució del ple del 2022.

Sobre el conveni “d’ús especial”, van insistir que “no hi ha cap altra proposta viable” pel deute que el club manté amb Seguretat Social i l’Agència Tributària. Van recordar que un conveni a més llarg termini “suposaria una licitació oberta” a la qual podrien optar altres clubs i, a causa d’aquest deute, podria ser que al Lleida no se li pogués concedir un acord a més llarg termini”.

Per garantir la continuïtat del Lleida CF al Camp d’Esports, Enjuanes i Quiñónez van insistir en la importància que es firmi l’acord proposat. Van afegir sobre això que el Lleida pot interposar un recurs d’apel·lació a la decisió del jutge, però que si ho fa la Paeria hauria de demanar l’execució provisional de la sentència pel deure de protegir un bé públic i que llavors “serà el jutge que decidirà”. En canvi, si el club no presenta recurs, la sentència passaria a ser ferma i el club haurà de sol·licitar el nou conveni, garantint a la Paeria que continuarà utilitzant l’estadi.

“La voluntat de la Paeria no és que (el Camp d’Esports) sigui compartit. La voluntat és resoldre aquesta situació i evitar la via judicial. Aquest conveni és la via més correcta i amb ell, el Lleida té l’ús garantit fins al 2029 i amb totes les pròrrogues que es facin”. Van afegir que “amb el deute saldat l’escenari seria un altre”.

Tant un com l’altre van afirmar que “el Lleida tindrà sempre la prioritat, han de demanar quan volen utilitzar-lo i poden continuar desenvolupant la seua activitat. El que demanin, la Paeria els ho donarà”.

“Mai no anirem en contra de l’activitat esportiva del club, ni en perjudici de l’aficionat, patrocinadors o el club en general. Aquesta és la millor proposta per al club”, van insistir.

Pel que fa a les manifestacions que ha organitzat el club –vegeu la pàgina 31– van dir que “estan en el seu dret. Nosaltres hi som per buscar solucions”.

L’oposició advoca per reconduir les relacions

Els grups de l’oposició municipal advoquen perquè Paeria i club trobin una solució, mentre es mostren crítics amb l’estratègia seguida per l’equip de govern municipal.

El grup d’Esquerra Republicana proposa que la Paeria no executi provisionalment la sentència i que permeti al club continuar utilitzant la instal·lació mentre duri el procés judicial i retiri el conveni proposat. El regidor Xavier Estrada es va mostrar molt crític amb les formes de l’equip de govern, denunciant que s’ha anunciat un conveni en roda de premsa sense haver informat prèviament el club ni la resta de grups municipals. “Comencen, com sempre, la casa per la teulada”, va assenyalar.

Junts, per la seua part, es va remetre a la nota que va fer dimarts, en la qual instava l’equip de govern a treballar amb el club per trobar una solució beneficiosa per a tots en relació amb el conveni d’ús del Camp d’Esports i apel·la a les bones relacions històriques entre les dos parts.El Comú va demanar ahir “reconduir les relacions de la Paeria amb el Lleida CF”, així com “un conveni d’ús del Camp d’Esports que cobreixi les necessitats del club”.

Van afegir que “l’estratègia que ha seguit el govern municipal respecte al conveni d’ús del Camp d’Esports sembla pensada per arribar a un desacord amb el club, però més enllà d’això, pensem que som a temps de reconduir la situació i negociar un conveni o una concessió que garanteixi que el club podrà mantenir la seua activitat” al Camp d’Esports.