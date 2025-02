Lleida acollirà enguany 4 Copes d’Espanya i un Estatal

El Parc del Segre acollirà diverses proves estatals aquest any.

Lleida allotjarà durant aquesta temporada 2025 un total de cinc competicions estatals, concretament quatre proves puntuables per a les Copes d’Espanya d’eslàlom, caiac cros i descens, que es disputaran a la Seu d’Urgell, Sort i Camarasa, i un Estatal d’estil lliure o freestyle previst a la capital del Pallars Sobirà.

El calendari estatal arrancarà en territori lleidatà el cap de setmana del 22 i 23 de març amb la disputa de la prova inaugural de la Copa d’Espanya de descens en aigües braves, en les modalitats de clàssica i esprint, que se celebrarà entre Camarasa i Sort sota l’organització del Sícoris Club. Set dies després, el 29 i 30, el Parc Olímpic del Segre de la Seu serà escenari d’una doble Copa d’Espanya amb la primera cita del certamen de caiac cros i la segona d’eslàlom olímpic.

La quarta copa estatal està prevista per al 5 i 6 de juliol al Parc de l’Aigüerola de Sort, corresponent a la modalitat d’eslàlom per a joves promeses que estarà organitzada per l’Associació Esportiva Pallars. La instal·lació pallaresa també serà escenari el 24 i 25 de maig de l’únic Campionat d’Espanya en territori lleidatà. Serà de l’especialitat de freestyle i estarà organitzat pel Caiac Sort.

Al marge d’aquestes cinc competicions nacionals, n’hi haurà unes altres cinc d’internacionals. Les ja habituals que figuren al calendari de l’ICF, com la Copa Pirineus (15 i 16 març) i la Segre Cup (10 i 11), totes dos a la Seu, a més d’una prova de caiac cros el 3 de juliol a Sort, en el marc del Ral·li Noguera Pallaresa. I sense oblidar la Copa del Món que tornarà a acollir el Parc del Segre de l’11 al 13 de setembre.