Rècord de lleidatans en un Mundial absolut de fons

Creat: Actualitzat:

Per primera vegada en la història, tres lleidatans prendran part en un Campionat del Món d’esquí de fons. Seran Jaume Pueyo i Marc Collell, de la Seu d’Urgell i pertanyents al CEFUC, i Bernat Sellés, de Lles i amb llicència del Cerdanya Nòrdic, que del 26 de febrer al 9 de març competiran en la disciplina d’esprint de la cita mundialista que tindrà lloc a Trondheim (Noruega). Mai abans el fons lleidatà no havia tingut tants representants en una gran cita internacional d’aquesta especialitat. Enrere queden les participacions als anys 90 de Jordi Ribó i Carles Vicente, ambdós de la Seu, i més recentment de Vicenç Vilarrubla, que als Jocs Olímpics de Torí 2006 va arribar a coincidir amb dos esquiadores barcelonines que militaven llavors al CEFUC de la Seu, Laura Orgué i Laia Aubert.

“És una prova més que l’esquí de fons de Lleida té de molt bona salut”, apunta Bernat Sellés, de 22 anys, que a Trondheim farà el seu debut en un Mundial absolut. “És un repte majúscul que afronto amb moltes ganes i sense cap pressió. Aprendré, agafaré experiència i aprofitar aquesta oportunitat que m’han donat i que m’he guanyat. Ser al top 30 seria un gran resultat”, va afirmar. Sellés formarà tàndem en l’esprint amb Jaume Pueyo que, malgrat als seus 23 anys va ser olímpic a Pequín 2022 i ve d’un any de grans resultats. Per al de la Seu aquesta serà la segona participació en un Mundial absolut, després que l’any passat debutés a Oberhof (Alemanya). Els objectius són clars: “Arribo en bona forma i crec que un objectiu realista seria arribar a semifinals i aconseguir un top 12, malgrat que entrar a la final, que seria estar entre els sis primers, seria una cosa increïble”, reconeix.

El trident lleidatà al Mundial o completarà Marc Colell, de 19 anys i que hi va perquè Espanya pugui aspirar a més d’una plaça als Jocs del 2026. Prendrà part només en l’esprint, previst per al 27 de febrer juntament amb Pueyo i Sellés, mentre que aquests dos últims, que ja es troben concentrats a Noruega des de dilluns passat, també participaran en la modalitat per equips del 5 de març. Encara a categoria júnior, serà el seu primer Mundial absolut. “No m’ho esperava, va ser una sorpresa”, va assenyalar. Sobre els seus objectius va reconèixer que no “em marco cap resultat en particular, només fer-ho tan bé com sigui possible i gaudir de l’experiència i de l’ambient, perquè serà a Noruega, un dels bressols de l’esquí de fons”.