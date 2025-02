Rubiales, condemnat a una multa per agressió sexual

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional va condemnar ahir l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales a 18 mesos de multa amb quota de 20 euros al dia –uns 10.800 euros– per un delicte d’agressió sexual pel petó no consentit a Jennifer Hermoso, malgrat que va ser absolt de les posteriors coaccions perquè li restés importància.

En la sentència, el magistrat José Manuel Fernández-Prieto prohibeix a més a Rubiales atansar-se a Hermoso en un radi de 200 metres i comunicar-se amb ella durant un any, deixant clar que no hi va haver “consentiment” en el petó.

Rubiales haurà a més d’indemnitzar Hermoso amb 3.000 euros “pel mal moral causat pel petó fet per sorpresa, unit al moment i lloc en què es proporciona, a la vista dels milers de persones assistents a l’estadi de futbol i dels milers de teleespectadors que veien la cerimònia”. Tanmateix, la seua advocada, Olga Tubau, va anunciar que apel·larà la sentència a la Sala Penal de l’Audiència Nacional, mentre que la resta de parts encara estudien si fer-ho. Val a recordar que la Fiscalia va sol·licitar que se li imposés una pena de 2 anys i 6 mesos de presó pels delictes d’agressió sexual i coaccions.

A més de la condemna a Rubiales, el jutge va acordar absoldre l’exdirector de la selecció espanyola Albert Luque, l’exseleccionador femení Jorge Vilda i l’exresponsable de Màrqueting de la Federació Rubén Rivera, per a qui el Ministeri Públic demanava una condemna d’1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions.

Al llarg de trenta-sis pàgines, el jutge conclou que, durant l’entrega de medalles després de la victòria en el Mundial de Sidney de l’any 2023, Luis Rubiales “va subjectar el cap de la jugadora amb les dos mans, i de manera sorprenent i sense consentiment ni acceptació de la jugadora, li va clavar un petó als llavis”.

Per al magistrat, es tracta d’un “acte reprotxable que és portat a terme pel subjecte actiu dins de l’eufòria de la celebració”. Per a Fernández-Prieto, “aquesta acció de fer un petó a la boca a la dona té una clara connotació sexual, i no és la manera normal de saludar les persones amb qui no es manté una relació d’afectivitat”.