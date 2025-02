S’escalfa el derbi Borges - Juneda de Primera Catalana

Al món del futbol hi ha derbis, rivalitats i enemics històrics. I després hi ha el Borges - Juneda. El derbi de les Garrigues entre el CF Borges Blanques i el CF Juneda, un dels més històrics de Lleida, que es disputarà aquest dissabte a les 16.30h al camp del Borges, arriba marcat per la tensió i la provocació entre les dues aficions rivals. Durant aquesta setmana prèvia al partit, s'han produït diversos actes vandàlics i provocacions que han escalfat encara més els ànims.

A principis de setmana el grup de suport Borges Nois va publicar a les xarxes socials un vídeo on llançaven pirotècnia a una escultura a l'entrada de Juneda, amb el missatge "Juneda és blanca. Ens veiem dissabte vilanovencs", en referència despectiva a Vilanova de Borges, nom amb el qual es coneix popularment Juneda a Borges.

Dijous al matí, Juneda va aparèixer empaperat amb cartells que canviaven el nom de Juneda a l'escut del club per Vilanova de Borges, i amb actes vandàlics al complex esportiu. L'Ajuntament de Juneda va condemnar els fets i va demanar respecte i esportivitat a les aficions. El vandalisme també va afectar Borges, amb cartells de protesta i pintades al camp.

Cartell provocatiu contra el Juneda

Pintada al camp del Borges

Condemna dels clubs i crides a la calma

Davant d'aquests incidents, el CF Borges va emetre ahir un comunicat condemnant els actes vandàlics d'ambdues aficions i demanant que es visqui el derbi "amb passió, però també amb esportivitat i tolerància". L'Ajuntament de les Borges Blanques es va sumar al comunicat a través de les xarxes. Per la seva banda el CF Juneda ha fet el mateix aquest divendres, amb idèntiques paraules, als seus canals de difusió.

Finalment, aquest divendres una pancarta provocativa contra els de Juneda ha aparegut a la passarel·la de l'N-240 al seu pas per Juneda, escalfant encara més la prèvia.

Pancarta apareguda a Juneda, a l'N-240

Trajectòries oposades dels equips

A nivell esportiu, Borges i Juneda arriben al derbi en dinàmiques ben diferents. Els locals són novens amb 23 punts, però només n'han sumat 3 de 12 possibles en aquest inici de segona volta (1 victòria i 3 derrotes tot i que contra equips de la part alta). El Juneda, per la seva part, ha començat la segona volta remuntant des de l'últim lloc. Ha sumat 9 punts de 12 (3 victòries i 1 derrota), situant-se tercer per la cua però retallant a 9 els punts de distància amb els seus veïns.

Història de rivalitat i incidents

Els derbis entre Borges i Juneda sempre han estat partits especials i molt calents, però cal remuntar-se fins al 2008 per trobar-ne un que acabés en batalla campal, amb agressions a jugadors i àrbitres, invasió de camp i llançament massiu d'objectes, segons va reflectir l'acta arbitral. Una història de rivalitat màxima que es reviu aquest dissabte al municipal de Borges.