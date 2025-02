Borges i Juneda demanen esportivitat a les aficions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les juntes directives del Borges i el Juneda han emès comunicats reclamant calma i una actitud esportiva a les seues respectives aficions, després que en les hores prèvies al derbi que tots dos equips disputaran avui a la capital de les Garrigues (16.30) es produís un intercanvi de pancartes ofensives i actes vandàlics al camp del Borges, actitud rebutjada amb rotunditat pels dos presidents, Jordi Macià i Albert Roca, que van parlar ahir per rebaixar la tensió i recordar que “només és un partit de futbol”. El Borges, que ha comunicat els fets a la Guàrdia Urbana i als Mossos, va mostrar en el seu comunicat que “volem condemnar enèrgicament els actes vandàlics que s’han produït”, afegint que “entenem la rivalitat històrica” rebutjant “els actes de vandalisme” que “s’han registrat per seguidors de les dos aficions, situació que lamentem profundament”. Per la seua part, el Juneda, en la seua condemna, va recordar que “aquests comportaments no tenen cabuda en l’esport i van en contra dels valors que el nostre club defensa”.