Triomf amb remuntada

❘ valència ❘ Espanya va imposar la seua condició de campiona i va remuntar ahir a Bèlgica (3-2) amb gols de Lucía García i Cristina Martín-Prieto en el temps afegit del seu primer partit de la fase de grups de la Lliga de Nacions, disputat al Ciutat de València.

Bèlgica va aconseguir avançar-se 0-2 amb gols de Toloba (18’) i Wullaert (72’), però Claudia Pina va retallar distàncies cinc minuts més tard (77’). La davantera va iniciar el camí de la remuntada que van completar Lucía García (92’) i Martín-Prieto (96’), que van sortir des de la banqueta per convertir-se en les heroïnes de la nit en un final apoteòsic per a la selecció espanyola.

Espanya va jugar a l’estadi del Llevant per un tema solidari, ja que tota la recaptació del partit es va destinar als afectats per la dana de fa uns mesos, sota el lema Juguamos por vosotr@s.

Hermoso recorrerà i Rubiales continua inhabilitat

L’advocat de Jennifer Hermoso, Ángel Chavarría, recorrerà la sentència per la qual l’Audiència Nacional ha condemnat l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales per agressió sexual, absolent-lo del delicte de coaccions.

En la interlocutòria, el magistrat José Manuel Fernández-Prieto condemna Rubiales per agressió sexual a multa de 10.800 €, a més de prohibir-li atansar-se a Hermoso a menys de 200 metres i comunicar-se amb ella durant un any, deixant clar que no hi va haver “consentiment” en el petó.Rubiales haurà a més d’indemnitzar Hermoso amb 3.000 € pel “dany moral causat pel petó fet per sorpresa, unit al moment i lloc en què es proporciona, a la vista de les milers de persones assistents a l’estadi de futbol i dels milers de telespectadors que veien la cerimònia per televisió”.D’altra banda, el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) ha rebutjat el recurs interposat per Luis Rubiales contra la suspensió de tres anys que li va imposar la FIFA per fer qualsevol activitat relacionada amb el futbol. El TAS entén que la inhabilitació és “raonable i proporcional”.