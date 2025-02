Derrota mínima del Balaguer en la seua visita a un potent Júpiter

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer no va poder sumar cap punt del camp del segon classificat, un Júpiter molt sòlid que va acabar vencent (1-0). Amb aquesta derrota els de la Noguera encadenen quatre jornades seguides sense guanyar, després de tres derrotes en les visites al Martinenc, la Guineueta i el Júpiter i un empat a casa contra l’Igualada, i només han sumat un punt dels dotze últims possibles. L’última victòria a la Lliga va ser al Municipal davant del Turó Peira de la jornada 16.

Els rogets van sortir amb un plantejament defensiu, conscients de la qualitat del conjunt a què s’enfrontaven. Per la seua part, els locals també es van mostrar previnguts contra el Balaguer i a més van patir la lesió de García Pascual, que va haver d’abandonar el terreny de jocal minut 33. Tot això va resultar en una primera part sense gairebé arribades a les àrees i que va acabar amb l’empat inicial.

Després del descans, el Júpiter es va mostrar més incisiu en atac, i al minut 51 local Monsó va aprofitar una pilota morta a la frontal per marcar l’1-0. Després del gol, els locals van incrementar el seu domini. El Balaguer va provar de reaccionar i va avançar una mica les línies buscant l’esquena de la defensa gris grana, però el Júpiter va mantenir el control del joc i van crear algunes bones ocasions per marcar que finalment no van poder materialitzar. En els últims minuts el Balaguer va col·locar Giné en punta per intentar empatar però tampoc no va poder ser. El Balaguer va tenir una última oportunitat en l’última jugada del duel, en un córner executat per Bayona i rematat per Del Águila que es va estavellar finalment en la defensa local i el matx va acabar sense temps per a més i amb l’1-0 com a marcador definitiu. Malgrat aquesta derrota el Balaguer manté la setena plaça de la classificació a l’aprofitar la derrota del seu directe perseguidor, el Sants, que va caure a Vallbona (4-0). La competició descansa la setmana que ve i el diumenge següent el Balaguer rebrà la visita del Parc.