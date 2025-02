El Rodi Balàfia cau sense opcions contra el líder Reus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia Vòlei no va tenir cap opció a la pista del líder del Grup B de la Primera divisió masculina de voleibol, el CV Reus, que es va imposar per un clar 3-0, exhibint el seu domini a la categoria. El Reus ocupa la primera posició a la taula, amb 48 punts, vuit més que el segon classificat, l’Hospitalet i, després de la derrota d’ahir, deu més que els lleidatans, que ara tenen com a objectiu, en les cinc jornades que falten, arribar a la segona plaça per poder classificar-se per a la fase d’ascens.

Des del primer moment el Reus es va mostrar com un equip físicament fort, amb una gran sacada que creava molts problemes a la recepció dels lleidatans, que tampoc no van poder amb el bloqueig dels reusencs. El primer set va caure del costat local per 25-17, resultat que es va repetir al segon, per tancar amb un 25-20.

“És una derrota contundent a la pista d’un molt bon líder”, admetia l’entrenador del Rodi Balàfia Vòlei, Sergi Mirada. “Sabíem que havíem de fer un partit molt bo per puntuar aquí i que no seria fàcil. El Reus és un equip molt físic i mai no hem estat còmodes en la recepció”, afegia el tècnic.

Pel que fa al que falta de Lliga regular va assenyalar que “falten cinc partits i ara hem de centrar-nos a acabar segons per lluitar per l’ascens. Estem treballant bé i és el nostre objectiu”.