James Batemon ja s’entrena amb l’Hiopos Lleida per debutar a la Corunya

El nou fitxatge de l’Hiopos Lleida, el nord-americà James Batemon, prepara el seu debut amb l’equip en el transcendental partit d’aquest dissabte a la Corunya (18.00 h), vital per a les opcions de permanència a la Lliga Endesa. Batemon, de 27 anys i 1,85 d’estatura, que pot jugar tant de base com d’escorta, va passar dilluns la revisió mèdica i s’espera que pugui participar amb el seu nou equip en el duel a la pista gallega. Batemon procedeix de la lliga australiana i, encara que no ha jugat a Espanya, arriba amb experiència en lligues europees com les de França, Alemanya i Grècia.

Per la seua part, l’aler Thomas Bropleh va celebrar el descans d’un parell de setmanes que ha tingut l’equip i va admetre la transcendència que té el partit de dissabte, malgrat que va destacar que encara queden molts duels al davant. “Sabem que el partit de dissabte és molt important per a nosaltres i anem a la Corunya amb l’objectiu de guanyar”, va explicar després de l’entrenament d’ahir.

Sobre l’arribada de James Batemon, va explicar que “és un jugador amb molta capacitat anotadora, és molt ràpid i pot entrar en la pintura”. “Segur que ens ajudarà molt i pot aportar moltes coses al grup”, va concloure.