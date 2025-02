Partidàs i taules

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barcelona i l’Atlètic de Madrid van protagonitzar ahir un partit vibrant, amb alternatives en el marcador, ple de gols i que després de finalitzar 4-4 deixa l’eliminatòria oberta per al duel de tornada al Metropolitano. Va ser un matx trepidant en el qual els blaugranes van remuntar un desavantatge inicial de 0-2 i els matalassers van igualar amb uns altres dos gols en els últims deu minuts, el 4-4, en l’afegit. L’Atlètic es va avançar amb dos gols de Julián Álvarez i Antoine Griezmann en els primers sis minuts, però els blaugranes, sostinguts en el pitjor moment per un brillant Lamine Yamal, van remuntar abans del descans amb els gols de Pedri, Pau Cubarsí –que es va estrenar com a golejador blaugrana– i Iñigo Martinez.

Robert Lewandowski va ampliar distàncies després del descans en una magnífica passada de Lamine Yamal, i quan el partit semblava sentenciat l’Atlètic va empatar amb les dianes de Marcos Llorente i Alexander Sorloth, aquesta última en el minut 93. Va ser un duel frenètic, jugat de poder a poder, com ja suggeria el gran estat de forma en què arribaven ambdós equips. El Barça, invicte el 2025 amb onze victòries i dos empats des de la seua última entrepussada, el 21 de desembre davant de l’Atlètic (1-2). Va ser el primer triomf en territori blaugrana, després de 17 intents, de Simeone, que tornava ahir al mateix escenari precedit per una ratxa de vint victòries i una derrota en els 24 últims partits.

Hansi Flick va sorprendre amb la suplència de Lewandowski i va premiar amb la titularitat Ferran Torres i Dani Olmo, golejadors en el triomf de dissabte a Las Palmas (0-2), va recuperar la dupla Cubarsí-Iñigo Martinez a l’eix de la saga i va reafirmar la seua aposta per De Jong a la medul·lar al costat de l’intocable Pedri. Tanmateix, el quadern del tècnic alemany va saltar aviat pels aires, perquè l’Atlètic va irrompre en el matx com un avió i als sis minuts guanyava per 0-2. Julián Álvarez, que va exigir Szczesny en la primera acció, va estrenar el marcador (0-1, min.1). Engegantit pel gol, el quadre matalasser brodava el pla de Simeone: solidari en el replegament i vertiginós en la transició. Així va arribar el 0-2 (min.6), en una passada horitzontal de Koundé tallada per Julián Álvarez, que va creuar a camp rival i va assistir en el costat oposat Griezmann, que va batre Szczesny.

I en el moment més delicat, el Barça es va agafar a Lamine Yamal. L’extrem, precipitat d’inici però sempre insistent, va embotellar l’Atlètic a cop de dríbling, va trasbalsar Javi Galán i, encara que va ser Ferran Torres qui va donar el primer avís en un contraatac definit amb excessiva timidesa, va idear després l’1-2 (19’) amb una passada amb l’exterior de la bota per a la internada de Koundé, que va cedir enrere per a la rematada precisa de Pedri. Dos minuts va tardar el Barcelona a empatar en un córner que Cubarsí va rematar de cap amb potència al segon pal, per firmar així el seu primer gol com a blaugrana (2-2, min. 21). I no va aixecar el peu de l’accelerador el Barça, que va perdonar un altre gol en un xut mossegat de Ferran Torres que va salvar Giménez sota pals, encara que va trobar el premi a la insistència en un nou córner rematat per Iñigo Martinez (3-2, min.41). A la segona part Flick va introduir Lewandowski i Gavi. Va entrar el duel en una fase de descontrol que gairebé va explotar Sorloth amb un gol que va ser anul·lat per fora de joc, però va reaparèixer Lamine per servir el 4-2 a Lewandowski (74’). Hauria pogut sentenciar al Barça encara que li va faltar precisió, però l’Atlètic, que mai es va rendir, va trobar una autopista a la banda esquerra per empatar en dos accions calcades que van reblar Llorente (4-3, 85’) i Sorloth (4-4, 93’).

Hansi Flick: “Estic decebut amb el resultat”

Hansi Flick va assenyalar, després del boig enfrontament, que “havia avisat de no concedir ocasions. Estic decebut pel resultat perquè veient com hem jugat després de rebre dos gols... hem creat moltíssimes ocasions, però en els últims minuts hem concedit massa”. Va afegir, d’altra banda, que “hem tingut opcions per haver guanyat. Caldrà parlar dels gols rebuts. Cal corregir els errors. L’equip és molt jove i hi ha molt marge de millora”.

Sergi Milà, nou entrenador del filial blaugrana

Sergi Milà és el nou entrenador del Barca Atlètic, després que la directiva blaugrana decidís destituir Albert Sánchez pels mals resultats de l’equip, que està en risc de descens. El Barcelona considera fonamental per al treball formatiu que el filial no perdi la seua plaça a Primera RFEF. L’equip és penúltim després d’haver guanyat només 4 dels 25 partits que ha jugat. Fa dos dècades que Milà, de 41 anys, treballa en la base del club.

Reial Societat i Reial Madrid, avui en l’altre duel

Reial Societat i Reial Madrid s’enfronten (21.30 hores/La 1) en l’anada de la segona semifinal de la Copa, un duel que acull el Reale Arena en el qual ambdós conjunt volen fer el primer pas cap a la final del proper 26 d’abril a La Cartuja, amb els blancs en un bon moment i els bascos refugiats al seu fort feu, encara que ambdós immersos en un saturat calendari amb els vuitens de Champions i Europa League immediatament després.